Egy ukrán politikus leleplezte Magyar Péter és Brüsszel tervét - ez súlyos

Roman Bezsmertnyi, Ukrajna korábbi miniszterelnök-helyettese egy interjúban arról beszélt, hogy egy esetleges kormányváltás után Magyarország komoly energetikai kihívásokkal nézne szembe, amelyek kezeléséhez nemzetközi segítségre lenne szükség. A politikus szerint ha Magyar Péter győzelmet aratna, Budapestnek az Európai Unió és Ukrajna támogatására is szüksége lenne, különösen az orosz energiafüggőség csökkentésében.

Roman Bezsmertnyi (Fotó: Képernyőkép)

Magyar győzelme esetén Budapestnek szüksége lesz az Európai Unió segítségére, beleértve Ukrajnát is, mert például ha felvetjük Magyarország, Szlovákia, Csehország ellátásának kérdését, ez valójában egy olajvállalat, a MOL kezében van

– fogalmazott Bezsmertnyi.

Az egykori kormánytag hangsúlyozta, hogy a helyzetet tovább bonyolítja a régió energiaellátásának összefonódása. Mint mondta, bár a MOL nemzetközi vállalat, központja Budapesten található, így kulcsszerepet játszik a térség ellátásában.

Ez egy nemzetközi vállalat, de a székhelye Budapesten van. Ez valójában nagyon nehéz lesz, és itt szükséges lesz erőforrást keresni és megérteni, hogy most az egész világ súlyos szénhidrogén-válság körülményei között van

– tette hozzá.

Magyar Péter feladata Paks II és az orosz nukleáris üzemanyag kérdése

Bezsmertnyi az interjúban kitért a paksi atomerőmű bővítésére is. Véleménye szerint az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a beruházás orosz technológiára és üzemanyagra épül.

„A második atomerőmű építésének befejezése is probléma. Valójában folytatni kell az építést, de ezt az építést úgy alapozták meg, hogy az orosz reaktorokkal kezdődik és az orosz nukleáris üzemanyaggal végződik” – mondta.

Bármit be lehet fejezni, de most arra kell gondolni, hogyan kell megoldani az üzemanyag kérdését

– összegezte az ukrán politikus.