Ukrajna aggódik a magyar választások miatt – megfigyelőket is küldenének

Heorhij Tikhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy interjúban arról beszélt, hogy komoly aggályokat fogalmaz meg a közelgő magyar választások átláthatóságával kapcsolatban.

A szóvivő közölte, hogy ukrán állampolgárok részéről akár jelentkezők is lennének arra, hogy választási megfigyelőként részt vegyenek a magyarországi voksolás lebonyolításának ellenőrzésében.

A szóvivő kijelentése azért is keltett feltűnést, mert Ukrajnában a háborús helyzetre hivatkozva már több mint két éve nem tartanak választásokat.

Mindeközben arról is beszámoltunk, hogy az elmúlt hetekben egyre több platformon nyilvánultak meg ukrán politikai kommentátorok, influenszerek, akik a hazánk ellen indítandó háborúról beszéltek.

Egyes ukrán szereplők és kommentátorok szerint Ukrajna akár be is avatkozhatna a magyar belpolitikába. Diana Pancsenko volt ukrán televíziós azt állította, hogy fegyvereseket képezhetnek ki annak érdekében, hogy a magyarországi választások előtt zavargásokat provokáljanak.

A feszültséget tovább növelte, hogy ukrán megszólalók nyomásgyakorlást sürgettek Magyarországgal szemben, többek között az energiaszállítások korlátozásán keresztül. A Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások akadozását később Volodimir Zelenszkij politikai döntésként ismerte el.

Orbán Viktor erre reagálva közölte, hogy Magyarország nem enged a zsarolásnak, és blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos uniós döntést addig, amíg az olajszállítás nem áll helyre. Ezt követően az ukrán elnök nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, kilátásba helyezve, hogyha nem áll el a vétó tervétől, úgy megadja a magyar miniszterelnök lakcímét az ukrán katonáknak. Majd nem sokkal később Orbán Viktor családját is érte fenyegetés ukrán részről.

A konfliktust tovább élezte az úgynevezett „aranykonvoj” ügye is, amely után újabb fenyegető hangvételű megszólalások jelentek meg.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel, és kijevi útján is tárgyalásokat folytatott, ennek részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A látogatásról annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, ugyanakkor nem derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még. Kijevben az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, ahol fotók készültek róla. A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián pedig egy időben tartózkodott Zelenszkijjel, amit egyik fél sem cáfolt, miközben a magyar politikus a közösségi oldalán is több bejegyzést tett közzé a helyszínről.