Svéd nő Szijjártó Péternek: Magyarországon érzem magam igazán biztonságban + videó

Szijjártó Péter a közösségi oldalán megosztott videóban egy Svédországból érkezett hölggyel beszélget, aki arról számolt be, hogy azért él Magyarországon, mert itt biztonságban érzi magát.

Itt nagyon biztonságban érzem magam Magyarországon, ezért élek itt

– fogalmazott a nő, majd egy közös szelfit is kért a tárcavezetőtől.

Nemrég egy 28 éves eritreai férfi válogatás nélkül támadt rá három emberre az utcán Svédországban, köztük egy idős nőre is. A támadót a rendőrség elfogta, kihallgatása során pedig azt mondta, azért követte el a bűncselekményeket, mert időről időre olyan, számára is uralhatatlan gondolatok és késztetések törnek rá, amelyek mások bántalmazására ösztönzik.

A brit The Guardian tényfeltáró cikke szerint

Svédország az elmúlt bő egy évtizedben az Európai Unió legveszélyesebb országa lett, pedig 2010-ben még csak a 14. helyen állt.

A skandináv ország azóta több mint kétmillió migránst fogadott be, mára a 10,5 milliós svéd lakosság egyötöde migrációs hátterű.

Svédországban egészen 2010-ig nem számított jelentős állambiztonsági fenyegetésnek a terrorizmus, az elmúlt években azonban érdemben megváltozott a helyzet. Különösen 2015 után, az Angela Merkel által meghirdetett „Willkommenskultur” politikájának és a tömeges bevándorlás felerősödésének időszakát követően növekedett az iszlamista indíttatású terrorfenyegetettség.