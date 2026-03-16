Magyarország és Szlovákia új vezetéket épít – így védik ki az ukrán zsarolást

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy fontos megállapodást írt alá Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel a nap folyamán, amelynek alapján a két ország új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai kőolajfinomító összekötése érdekében.

Fontos megállapodás született Magyarország és Szlovákia között

Fotó: AFP

Ez egy 127 kilométer hosszú vezeték lesz. Ez a vezeték 1,5 millió tonna kőolajterméket, dízelt, benzint tud majd szállítani, és ez egy újabb hozzáadott értéket fog jelenteni a magyar energiaellátás, a magyar dízelellátás szempontjából, és ki tudja védeni azokat a hatásokat, amelyeket a világban zajló háborúk és az elhibázott brüsszeli politika jelentenek”

– mondta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, lelepleződött a Zelenszkij-féle zsarolás: a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja, csak politikai okokból nem indul újra az olajszállítás.

Ez a vezeték a következő év első felében kész is lesz. És a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomítók összekötésével a kettő közötti közvetlen dízel- és benzinszállítás lehetőségével sokkal védettebbé teszi mind Magyarországot, mind Szlovákiát az olyan zsarolásokkal szemben, mint amelyet most élünk át az ukránok részéről Berlin és Brüsszel támogatásával”

– tette hozzá a tárcavezető.