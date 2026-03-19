Minden második ukrán ellenségként tekint Magyarországra

A kutatás szerint Magyarország olyan országok mellé került, amelyeket Ukrajnában széles körben az orosz háborús erőfeszítésekkel összhangban állónak tartanak, köztük Irán (52 százalék), Észak-Korea (57 százalék) és Belarusszia (72 százalék).

Az ukránok fele ellenséges országnak tartja Magyarországot (Fotó: AFP)

Oroszországot magát a felmérésben nem vették fel a potenciálisan ellenséges országok listájára.

Az eredmények akkor születtek, amikor fokozódik a feszültség Kijev és Budapest között a Barátság kőolajvezeték miatt, amely kulcsfontosságú útvonal volt az olcsó orosz nyersolaj Közép-Európába szállításában.

A február 13. és 16. között, 18–60 év közötti 1000 fő megkérdezésével készült felmérés szerint az ukránok 50 százaléka tekinti Magyarországot ellenségesnek – ez 3 százalékpontos növekedés 2025 márciusához képest.

⚡️50% of Ukrainians now view Hungary as hostile nation, survey finds.



The findings place Hungary alongside countries widely viewed in Ukraine as aligned with Russia's war effort, including Iran (52%), North Korea (57%), and Belarus (72%).https://t.co/9lVCH7x7nF — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 18, 2026

Az eredmények ugyanakkor nem tükrözik a kétoldalú kapcsolatok legfrissebb fejleményeit. Budapest február 23-án megakadályozta az Európai Unió tervezett 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, valamint egy tervezett, 90 milliárd eurós (107 milliárd dolláros) makroszintű pénzügyi támogatási csomagot Ukrajna számára, és támogatását a Barátság vezetéken keresztüli olajszállítás újraindításához kötötte – írja a The Kyiv Independent.

A felmérésben Magyarország előtt végző országok közvetlenül vagy közvetve támogatták Moszkva háborús erőfeszítéseit. Irán támadó drónokat szállított Oroszországnak, Észak-Korea lőszert és katonai személyzetet biztosított, Belarusszia pedig a Kreml legközelebbi regionális szövetségese maradt.

Magyar Péter már régóta titkos egyeztetéseket folytat az ukrán vezetőkkel

Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során is tárgyalásokat bonyolított, azonban ezek pontos céljáról nem adott részletes tájékoztatást. A látogatással kapcsolatban annyi vált ismertté, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, ugyanakkor arról nem beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még. Kijevben az ukrán hősök emlékfalát is felkereste, ahol fényképek készültek róla. Emellett a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián egy időben tartózkodott Volodimir Zelenszkijjel, amit egyikük sem cáfolt, miközben a magyar politikus közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott a helyszínről.