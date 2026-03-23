Marine Le Pen üzent a magyaroknak

Az elmúlt években Európában Magyarország jelképpé vált. Egy büszke és szuverén nép ellenállásának jelképe az elnyomással szemben – szögezte le beszéde elején Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője.
Ezt a státuszt Magyarország egy olyan miniszterelnök vezetése alatt érte el, aki nem más, mint Orbán Viktor, akinek az intelligenciája, a bátorsága és a víziója kivételes vezetővé teszi őt
– emelte ki a francia politikus.
Ezt a politikai víziót Viktor immár tizenhat éve képviseli. A bevándorlás, az identitás és a szuverenitás kérdésében a legnehezebb körülmények között sem hátrált meg. Ezért mondhatom büszkén, hogy Viktor nem csak partner és szövetséges a Patrióták Európáért koalíciójában, hanem barát is. És ez azért nem olyan gyakori a politikában
– méltatta Orbán Viktort Marine Le Pen.
Viktorral és a patriótákkal nem egy elvont Európa-eszmét képviselünk, védünk, hanem élő és szolidáris nemzetek mozaikját, amelyek képesek kölcsönösen előnyös és jövőbe mutató együttműködéseket építeni
– emelte ki.
Nem egy olyan szégyenletes identitásfelfogást védünk, amelyben a bevándorlás tüneti kezelése lenne a gazdasági és demográfiai nehézségeinknek. Ellenkezőleg! Egy életerőt képviselünk, amely történelmi és kulturális örökségünk tudatából és büszkeségéből fakad, és amelyet odaadással adunk tovább gyermekeinknek – hangsúlyozta Marine Le Pen.
Nem egy naiv és globalista gazdaságfelfogást védünk, amelyben a piac erői jelentenék az iparaink és új technológiáink fejlődésének alapját, hanem a szuverén és jólétünket biztosító ágazatok észszerű és célzott védelmét támogatjuk. És végül nem egy bürokratikus Európát védünk, ahol egy szűk technokrata kisebbség kényszeríti rá a népekre az akaratukkal ellentétes normákat és ideológiákat, hanem egy olyan demokrácia igényes, nehéz és nélkülözhetetlen gyakorlatát, amely fáradhatatlanul a népakaratra épül, nem pedig egy álelit álmaira – fogalmazott a francia politikus.
Ha dejavu érzésük támadt, mert már hallották ezeket a gondolatokat, űzzék el ezt az érzést – tanácsolat a magyaroknak.
Mert több évtizedes küzdelem után nyerésre állunk ebben a nagy politikai harcban. Orbán Viktor, aki április 12-én ismét a magyar választók elé áll, vizionárius vezető és mindenekelőtt úttörő
– emelte ki Marine Le Pen, utalva a francia fegyveres erők ilyen nevű elit alakulataira.
És önök, magyar választók április 12-én szintén úttörők lesznek
– üzente a magyar polgároknak.
És elmondom, miért. Mert önök szavaznak először egy olyan választási hullámban, amely 2027-ben átalakítja Európát. Jövőre több nagy népességű európai ország választ. Spanyolország augusztusban, Lengyelország októberben, Olaszország decemberben. Számos és egybehangzó felmérés szerint ezek a választások minden kétséget kizáróan át fogják rajzolni Európa politikai térképét – magyarázta a francia politikus.
Nem egy blokkoló kisebbséget hoznak létre Brüsszelben, hanem egy új, minősített többséget, amely összhangban áll azokkal az eszmékkel, amelyeket Orbán Viktor, a Nemzeti Tömörülés és minden szövetségesünk évtizedek óta véd
– fogalmazott.
Ezért mondom ma önöknek ünnepélyesen, hogy ezzel a választással önök, magyarok, úttörők lesznek
– szögezte le Marine Le Pen.
Önök fogják kikövetni ezeknek a választásoknak az utat, amelyen átrajzolják öreg kontinensünk, Európa arcát, amelynek még annyi mondanivalója van a világ számára. Április 12-én az erő, az elszántság és a remény üzenetét küldik az öreg és megfáradt technokratáknak Brüsszelbe. Ezt az üzenetet Párizstól Budapestig minden európai fővárosban hallani fogják – ígérte a magyaroknak.
Önöknek, kedves magyar patrióták, kedves Viktor, április 12-én találkozójuk van a történelemmel, a nagybetűs történelemmel. Ezért kívánom, hogy legyen ez a nagybetűs történelem a szívükben és a lelkükben a döntő országgyűlési választások előtt
– mondta a francia politikus.
Orbán Viktor vezetésével Magyarországnak helye lesz az európai nemzetek új asztalánál, amit már oly sok éve vágyunk, remélünk és várunk. Ez az Európa már formálódik, és néhány héten belül önök teszik le az első alapkövét – tette hozzá.
És baráti jókívánságomat fogalmazom meg, hogy önök, több millió magyar választópolgár, a magyar nép ismét úttörő legyen, és ismét bizalmat szavazzon vezetőjének, Orbán Viktornak. Ebben a küzdelemben támogatásunk, reményeink és elszántságunk önökkel vannak. Elkíséri önöket a választást megelőző hetekben
– hangsúlyozta.
Minden eddiginél jobban legyenek büszkék arra, hogy önök élen járva képviselik ezeknek az európai nemzeteknek a szuverenitását, az identitását és a jövőjét, amelyek az önök oldalán harcolnak, és fognak továbbra is még sok éven keresztül. Nem ellenfelekként, hanem önöknek köszönhetően, a nemzetek ébredésének köszönhetően győztesként, védelmezőként, valamint gyermekeink és népeink jövőjének építőiként – húzta alá.
Éljen a Fidesz! Éljen a nemzetek Európája!
– zárta felszólalását a Patrióta Nagygyűlésen Marine Le Pen.