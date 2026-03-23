Marine Le Pen üzent a magyaroknak

Az elmúlt években Európában Magyarország jelképpé vált. Egy büszke és szuverén nép ellenállásának jelképe az elnyomással szemben – szögezte le beszéde elején Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője.

Marine Le Pen (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Ezt a státuszt Magyarország egy olyan miniszterelnök vezetése alatt érte el, aki nem más, mint Orbán Viktor, akinek az intelligenciája, a bátorsága és a víziója kivételes vezetővé teszi őt

– emelte ki a francia politikus.

Ezt a politikai víziót Viktor immár tizenhat éve képviseli. A bevándorlás, az identitás és a szuverenitás kérdésében a legnehezebb körülmények között sem hátrált meg. Ezért mondhatom büszkén, hogy Viktor nem csak partner és szövetséges a Patrióták Európáért koalíciójában, hanem barát is. És ez azért nem olyan gyakori a politikában

– méltatta Orbán Viktort Marine Le Pen.

Viktorral és a patriótákkal nem egy elvont Európa-eszmét képviselünk, védünk, hanem élő és szolidáris nemzetek mozaikját, amelyek képesek kölcsönösen előnyös és jövőbe mutató együttműködéseket építeni

– emelte ki.

Nem egy olyan szégyenletes identitásfelfogást védünk, amelyben a bevándorlás tüneti kezelése lenne a gazdasági és demográfiai nehézségeinknek. Ellenkezőleg! Egy életerőt képviselünk, amely történelmi és kulturális örökségünk tudatából és büszkeségéből fakad, és amelyet odaadással adunk tovább gyermekeinknek – hangsúlyozta Marine Le Pen.

Nem egy naiv és globalista gazdaságfelfogást védünk, amelyben a piac erői jelentenék az iparaink és új technológiáink fejlődésének alapját, hanem a szuverén és jólétünket biztosító ágazatok észszerű és célzott védelmét támogatjuk. És végül nem egy bürokratikus Európát védünk, ahol egy szűk technokrata kisebbség kényszeríti rá a népekre az akaratukkal ellentétes normákat és ideológiákat, hanem egy olyan demokrácia igényes, nehéz és nélkülözhetetlen gyakorlatát, amely fáradhatatlanul a népakaratra épül, nem pedig egy álelit álmaira – fogalmazott a francia politikus.

Ha dejavu érzésük támadt, mert már hallották ezeket a gondolatokat, űzzék el ezt az érzést – tanácsolat a magyaroknak.

Mert több évtizedes küzdelem után nyerésre állunk ebben a nagy politikai harcban. Orbán Viktor, aki április 12-én ismét a magyar választók elé áll, vizionárius vezető és mindenekelőtt úttörő

– emelte ki Marine Le Pen, utalva a francia fegyveres erők ilyen nevű elit alakulataira.

És önök, magyar választók április 12-én szintén úttörők lesznek

– üzente a magyar polgároknak.