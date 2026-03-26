Marta Kos kijózanító nyilatkozatot tett Ukrajna uniós csatlakozásáról

A Politico eheti Versenyképes Európa elnevezésű rendezvényén Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa kritikus hangvételű nyilatkozatban hűtötte le az Ukrajna uniós tagságához fűzött reményeket.

Marta Kos elsősorban méltatta Ukrajnát, hangsúlyozva, hogy kulcsfontosságú partner az Európai Unió számára, különösen az innováció, a védelem és más stratégiai ágazatok terén, amelyek hozzájárulhatnak a kontinens versenyképességének erősítéséhez. Ezt követően azonban a realitások talajára terelte a várakozásokat.

A biztos egyértelművé tette, hogy Kijev azon ambíciója, miszerint már a közeljövőben az EU tagjává válhat, nem reális.

Mindenki ebben a teremben tudja, hogy lehetetlen, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén az EU tagja legyen

– fogalmazott.

Hozzátette: először békére van szükség, majd a szükséges reformokat kell végrehajtani, hiszen a befektetők csak akkor érkeznek, ha a beruházások biztonsága és megtérülése garantált.