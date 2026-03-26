Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Marta Kos kijózanító nyilatkozatot tett Ukrajna uniós csatlakozásáról

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa a Politico Versenyképes Európa rendezvény fórumán kijózanító nyilatkozatot tett Ukrajna uniós csatlakozásáról. Bár méltatta Kijev stratégiai szerepét, egyértelművé tette: irreális az a cél, hogy az ország már 2027 elején az EU tagjává váljon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marta KosPoliticoUkrajna

A Politico eheti Versenyképes Európa elnevezésű rendezvényén Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa kritikus hangvételű nyilatkozatban hűtötte le az Ukrajna uniós tagságához fűzött reményeket.

Marta Kos az Európa Unió bővítési biztosa
Fotó:AFP

Marta Kos elsősorban méltatta Ukrajnát, hangsúlyozva, hogy kulcsfontosságú partner az Európai Unió számára, különösen az innováció, a védelem és más stratégiai ágazatok terén, amelyek hozzájárulhatnak a kontinens versenyképességének erősítéséhez. Ezt követően azonban a realitások talajára terelte a várakozásokat.

A biztos egyértelművé tette, hogy Kijev azon ambíciója, miszerint már a közeljövőben az EU tagjává válhat, nem reális.

Mindenki ebben a teremben tudja, hogy lehetetlen, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén az EU tagja legyen

 – fogalmazott.

Hozzátette: először békére van szükség, majd a szükséges reformokat kell végrehajtani, hiszen a befektetők csak akkor érkeznek, ha a beruházások biztonsága és megtérülése garantált.

Ütött Zelenszkij órája – Amerikáig nyúlik az évtized politikai botránya
„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról
Ukrajna minden erejével rákapcsol az EU-csatlakozásra

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!