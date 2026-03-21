Mateusz Morawiecki: Erős és nagyszerű Európát akarunk

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén beszédet mondott Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, az ECR elnöke. Beszéde elején arról beszélt, hogy a hadsereg szegényes, a demográfia borzalmas állapotban van szintúgy, és még mindig az asztalon van a migrációs paktum.

Ugyanakkor erős és nagyszerű Európát akarunk, egy olyan Európát, ami az igazságért, a szolidaritásért és az egyenlő lehetőségekért küzd. Egy olyan Európát, ami tiszteli a hagyományokat és a kultúrát, azokat a hagyományokat és azt a kultúrát, amiből elindult, ami alapján fejlődött. Egy olyan Európát szeretnénk, ami az egész világ számára jó megoldásokat hoz. Ez számunkra egy nagyszerű pillanat, mindannyiunk számára, kedves barátaink

– fogalmazott Morawiecki.



A volt lengyel miniszterelnök a woke-ideológiát jelölte meg, mint a legnagyobb problémát.

A woke-ideológia az Európai Bizottság és az Európai Parlamentnek az új vallása. Az Egyesült Államokból érkezett barátaink és barátaink, akik máshonnan érkeztek világszerte különböző helyekről, számukra nagyon nehéz lehet elképzelni azt, hogy mennyire intruzív, mennyire agresszív ez a politika, amit itt a politikai korrektség jegyében tapasztalunk. Mindaz a cenzúra, amit Európában láthatunk

– fogalmazott.

Tovább sorolva a problémákat, elmondta, hogy a Green Deal egész iparágakat szorít ki Európából. A hanyatlás poklában pedig meg kell küzdeni a tömeges illegális migrációval is. Mint mondta:

Lengyelországban 2022 decemberében kormányváltás történt. Csupán 10 napra volt szüksége a jelenlegi miniszterelnöknek, az én utódomnak, hogy de facto elfogadja a migrációs paktumot. 2018-ban Orbán Viktorral és Andrej Babissal együtt hárman képesek voltunk arra, hogy hat évre megállítsuk a migrációs paktumot. Ez fantasztikus volt.

Mint mondta, a feladat most, hogy Európát kiemeljék a pokolból, hogy helyreállítsák a jelentését, helyreállítsák az ambícióit, és hogy megtanuljuk mindezt, és vezessük ismét dicsőségre Európát.

Európa stratégiai partnerségből kell álljon. Európának ismét szuverén államok Európájává kell válnia, és ezzel a centralizált bürokratikus gépezettel, amit Brüsszelben látunk, ezzel le kell számolni. Egy olyan unióra van szükség, ami nem az uniformitásra épül kényszeredetten, hanem a stratégiai szövetségekre

– fogalmazott Mateusz Morawiecki.

