Matteo Salvini: Felajánlom személyes elkötelezettségemet és a Liga egészének támogatását

A rendezvényen az olasz miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy, hogy a magyar választás nem csak hazánk, de Európa szempontjából is meghatározó. Matteo Salvini egyúttal töretlen támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt és megköszönte Magyarország támogatását az ellene zajló politikai perben.

Matteo SALVINI (Olaszország) beszédet mond az Első Patrióta Nagygyűlésen, a budapesti Millenárison, 2026 március 23-án

Az olasz miniszterelnök-helyettes beszédében kitért rá, hogy Magyarország hamarosan választás elé néz, amihez sok sikert kívánt. Matteo Salvini egyúttal úgy fogalmazott: „Kívánom, sőt úgy gondolom, hogy a magyar nép büszkén és Magyarország érdekét szem előtt tartva fog dönteni”.

Salvini elmondta, hogy a Patrióták Európáért közössége, a kontinens politikájának elmúlt éveiben az egyik legszebben és leginkább tapinthatóan megjelenő valóság. „Így, hogy együtt vagyunk, nektek köszönhetően egyre több kézzelfogható eredményt tudunk közösen felmutatni” – fogalmazott. Salvini egyúttal azonban nyomatékosította, hogy a harc még nem ért véget, a küzdelem még csak most kezdődik.

„Le kell bontanunk azt a hatalmas bürokratikus rendszert, amelyet az Európai Bizottság az évek során vállalkozásaink és az állampolgárok rovására épített ki. Elég volt az ideológia alapú Green Dealből, amely miatt gyárakat kell bezárni és munkahelyek szűnnek meg” – fogalmazott.

Salvini egyúttal köszönetet mondott Orbán Viktornak és Magyarországnak is azért a fáradhatatlan diplomáciai munkáért, amelyet a béke elérése érdekében tesz, és azért, hogy hazán ellenáll annak a többségi erőnek, amely miatt jelenleg a háborúba sodródik Európa.

A Liga és a Patrióták Európáért szerint Európának vissza kell térnie a szabad és szuverén nemzetállamok közösségévé, nem pedig hagynia, hogy bürokraták és bankárok által vezetett szuperállammá váljon. Felajánlom személyes elkötelezettségemet és a Liga egészének támogatását. Európában nap mint nap azért fogunk küzdeni, hogy mindez valósággá váljon. Harcolni fogunk a demokrácia által biztosított eszközökkel, hogy minden szuverén nemzetet meghallgassanak és minden szuverén nemzet megkapja a neki kijáró tiszteletet!

– fogalmazott.