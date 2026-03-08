Mentesítő járattal tért haza 76 magyar Rijádból

Újabb mentesítő járat érkezett Budapestre: a Rijádból indult repülőgép 76 magyar állampolgárt hozott haza, akik Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedtek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a hazaszállítás folytatódik: hétfőn két további járat közlekedik majd az ománi Maszkat és Budapest között.

76 utassal a fedélzetén landolt a mai mentesítő járatunk Budapesten – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hétfőn két mentesítő járat közlekedik az ománi főváros és Budapest között

Fotó: JOHN THYS / AFP A Rijádból indult repülőgéppel a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt honfitársainkat hoztuk haza. Holnap két mentesítő járatunk közlekedik az ománi főváros és Budapest között – teszi hozzá. A két járattal 180-an térnek haza: 23-an, akik Ománban rekedtek, 157-en pedig, akiket Dubaiból viszünk át Maszkatba – zárta Szijjártó Péter.

