Szijjártó Péter

Mentesítő járattal tért haza 76 magyar Rijádból

4 órája
Újabb mentesítő járat érkezett Budapestre: a Rijádból indult repülőgép 76 magyar állampolgárt hozott haza, akik Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedtek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a hazaszállítás folytatódik: hétfőn két további járat közlekedik majd az ománi Maszkat és Budapest között.
76 utassal a fedélzetén landolt a mai mentesítő járatunk Budapesten – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hétfőn két mentesítő járat közlekedik az ománi főváros és Budapest között
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hétfőn két mentesítő járat közlekedik az ománi főváros és Budapest között
Fotó: JOHN THYS / AFP

A Rijádból indult repülőgéppel a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt honfitársainkat hoztuk haza. Holnap két mentesítő járatunk közlekedik az ománi főváros és Budapest között

 – teszi hozzá.

A két járattal 180-an térnek haza: 23-an, akik Ománban rekedtek, 157-en pedig, akiket Dubaiból viszünk át Maszkatba – zárta Szijjártó Péter.

