Merkel: Európának saját erejéből kell fellépnie a nagyhatalmakkal szemben

Angela Merkel volt német kancellár a hamburgi városházán tartott hagyományos vacsorán arra buzdította az Európai Uniót, hogy saját erejére támaszkodva lépjen fel a nagyhatalmakkal szemben. Az ünnepi eseményt – amelyet megszakításokkal 1356 óta rendeznek meg – idén is a politikai élet egyik kiemelt találkozójaként tartották számon. A vacsorán Merkel mellett Peter Tschentscher hamburgi polgármester és António Costa Európai Tanácselnök voltak a díszvendégek – számolt be róla a Bild.

A vacsora díszvendégei: António Costa, Peter Tschentscher és Angela Merkel

Fotó: AFP

Angela Merkel beszédében hangsúlyozta: az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy a fontos döntések az Egyesült Államokra maradjanak. Az orosz–ukrán háború kapcsán kifejtette, hogy Európának nemcsak katonai támogatást kell nyújtania Ukrajnának, hanem diplomáciai erejét is latba kell vetnie a konfliktus mielőbbi lezárása érdekében:

Európa létfontosságú érdekeiről van szó. Az az érv, hogy nincs közös európai politika Oroszországgal szemben, nem lehet a végső szó. Az EU csak akkor lesz erős, ha kialakít egy közös álláspontot. Tapasztalatom szerint: ahol akarat van, ott út is van.

A volt kancellár szerint az Egyesült Államok Trump második ciklusa alatt elsősorban saját érdekei mentén cselekszik és az együttműködés rendjét egy olyan rend váltotta fel, ahol az erősebb országok érdeke érvényesül a jogrend ereje helyett – fogalmazott. Az EU-nak újra kell definiálnia saját helyét a világban mint globális szereplő. Enélkül szerinte nehéz lenne megvédeni az európai értékeket, érdekeket és az európai életmódot. Merkel emellett a digitális tér függetlenségét is hangsúlyozta.

Az új technikai lehetőségek, mint a közösségi média és a mesterséges intelligencia fejlődése oda vezethet, hogy az igazság hazugságnak, a hazugság igazságnak tűnhet. Ezért fontos, hogy Európa a techvállalatok és az amerikai kormány kritikája ellenére kitartson az új technológiai fejlesztések szabályozása mellett és továbbhaladjon ezen az úton. Különösen ebben a kérdésben nem engedhetjük meg, hogy az EU megosztott legyen

– magyarázta.