Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Friedrich Merz

Merz teljesen kiborult, hatalmas hisztit csapott a német kancellár

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Washington időszakos felmentést adott a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy enyhítse az iráni konfliktus következtében az energiapiacon kialakult nyomást. Ám akadnak olyan vezetők, mint Friedrich Merz német kancellár, aki rosszalva tekint a lépésre. Szerinte Németországnak semmi köze az iráni háborúhoz és azt sérelmezi, hogy az enyhítés Oroszországot is segítené.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Friedrich Merzolajszankcióenyhítés

Friedrich Merz német kancellár pénteken kijelentette, hogy helytelen minden olyan lépés, amely Oroszországgal szemben enyhítené a szankciókat, miután az Egyesült Államok 30 napos mentességet adott ki, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy megvásárolják a szankciók alá eső, tengeren rekedt orosz olajat és kőolajtermékeket – írta cikkében a Reuters.

Friedrich Merz az olajszankciós könnyítés miatt reklamál
Friedrich Merz az olajszankciós könnyítés miatt reklamál
Fotó: AFP

Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen

 – mondta Merz egy sajtótájékoztatón norvég kollégája mellett.

Jelenleg az árakkal van probléma, nem az ellátással. És ebben a tekintetben szeretném tudni, milyen egyéb tényezők vezették az amerikai kormányt ehhez a döntéshez.

A mentesség azt a célt szolgálja, hogy enyhítsék az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen folytatott háborúja által felhajtott olaj- és gázárakat.

Hadd tegyem ezt ismét teljesen világossá: Németország nem része ennek a háborúnak, és nem is kíván azzá válni

 – panaszkodott Merz.

Irán válaszlépései között szerepeltek a Hormuzi-szorosban hajók ellen végrehajtott csapások, ami a Közel-Kelet olajexportjának jelentős részét lebonyolító fő tengeri útvonalon a nem iráni hajók áthaladását csaknem teljesen leállította, és arra kényszerítette a térség termelőit, hogy csökkentsék kitermelésüket.

Enyhítésről döntött az Egyesült Államok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok ideiglenesen engedélyezte, hogy egyes országok megvásárolják a már tengeren lévő, szankcionált orosz olajat, hogy mérsékelje az iráni konfliktus okozta energiapiaci feszültségeket. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az intézkedés célja a globális energiapiac stabilizálása a háború idején.

Ez a szűken szabott, rövid távú intézkedés csak a már tranzitban lévő olajra vonatkozik, és nem fog jelentős pénzügyi előnyt biztosítani az orosz kormánynak

– fogalmazott a miniszter

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!