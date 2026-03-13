Merz teljesen kiborult, hatalmas hisztit csapott a német kancellár

Friedrich Merz német kancellár pénteken kijelentette, hogy helytelen minden olyan lépés, amely Oroszországgal szemben enyhítené a szankciókat, miután az Egyesült Államok 30 napos mentességet adott ki, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy megvásárolják a szankciók alá eső, tengeren rekedt orosz olajat és kőolajtermékeket – írta cikkében a Reuters.

Friedrich Merz az olajszankciós könnyítés miatt reklamál

Fotó: AFP

Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen

– mondta Merz egy sajtótájékoztatón norvég kollégája mellett.

Jelenleg az árakkal van probléma, nem az ellátással. És ebben a tekintetben szeretném tudni, milyen egyéb tényezők vezették az amerikai kormányt ehhez a döntéshez.

A mentesség azt a célt szolgálja, hogy enyhítsék az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen folytatott háborúja által felhajtott olaj- és gázárakat.

Hadd tegyem ezt ismét teljesen világossá: Németország nem része ennek a háborúnak, és nem is kíván azzá válni

– panaszkodott Merz.

Irán válaszlépései között szerepeltek a Hormuzi-szorosban hajók ellen végrehajtott csapások, ami a Közel-Kelet olajexportjának jelentős részét lebonyolító fő tengeri útvonalon a nem iráni hajók áthaladását csaknem teljesen leállította, és arra kényszerítette a térség termelőit, hogy csökkentsék kitermelésüket.

Enyhítésről döntött az Egyesült Államok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok ideiglenesen engedélyezte, hogy egyes országok megvásárolják a már tengeren lévő, szankcionált orosz olajat, hogy mérsékelje az iráni konfliktus okozta energiapiaci feszültségeket. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az intézkedés célja a globális energiapiac stabilizálása a háború idején.

Ez a szűken szabott, rövid távú intézkedés csak a már tranzitban lévő olajra vonatkozik, és nem fog jelentős pénzügyi előnyt biztosítani az orosz kormánynak

– fogalmazott a miniszter