Merz

Merz kimondta: válságban a német gazdaság

Rekordmagas állami költekezés mellett történelmi mélypontra zuhantak a magánberuházások Németországban. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt Friedrich Merz már saját kormánya sikerességét is megkérdőjelezte.
A német gazdaság egyre aggasztóbb képet mutat: miközben az állami kiadások rekordmagasságba emelkednek, a magánszektor látványosan gyengül. Az Ifo Intézet friss elemzése szerint 2025 negyedik negyedévében a vállalati beruházások a 2015 óta mért legalacsonyabb szintre estek vissza, miközben a gazdaság teljesítménye tovább csökkent, írja a Junge Freiheit.

A Reichstag épülete, amely a német parlament alsóházának, a Bundestagnak ad otthont Berlinben (Fotó: AFP/Ralf Hirschberger)

A jelentés alapján a magánszféra teljesítménye az előző negyedévhez képest 0,64 százalékkal esett, ami jól mutatja a német ipar és vállalati szféra tartós gyengélkedését. Ezzel szemben az állami kiadások 1,12 százalékkal nőttek, új történelmi csúcsot elérve.

Elemzők szerint éppen ez a növekvő állami költekezés tartja felszínen a gazdasági növekedést, amely enélkül már évek óta meredek visszaesést mutatna.

Merz nem ezt ígérte

A helyzet különösen érzékeny Friedrich Merz számára, aki korábban egyértelműen kijelentette: kormányának sikerét az fogja meghatározni, hogy sikerül-e megfordítani a gazdasági trendeket. A kancellár már korábban figyelmeztetett arra, hogy nem nyílhat tovább az olló az állami kiadások és a magánberuházások között – ennek ellenére az elmúlt hónapokban a különbség tovább nőtt.

A problémát súlyosbítja, hogy a kormány jelentős eladósodással finanszírozza a növekvő kiadásokat. A mintegy ezermilliárd eurós új hitelfelvétel lehetővé teszi az állam számára a bőkezű költekezést, miközben a gazdaság versenyképessége romlik. Kritikusok szerint a források egy része vitatott külföldi klímavédelmi programokra áramlik, miközben a hazai ipar támogatása háttérbe szorul.

Friedrich Merz német kancellár (Fotó: Anadolu/AFP/Halil Sagirkaya)

A vállalatok beruházási kedvét több tényező is visszafogja. Az energiaárak emelkedése, az úgynevezett energiapolitikai átállás költségei, valamint a bürokratikus terhek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több cég dönt a külföldre költözés mellett. A beígért reformok és egyszerűsítések egyelőre elmaradtak, ami tovább rontja a befektetői bizalmat, és a munkaerőpiacon is súlyos következmények láthatók.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a kancellár által korábban meghirdetett „reformok ősze”, majd „reformok tavasza” egyaránt elmaradt, így a gazdasági fordulat továbbra is várat magára. 

Mindez arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdasága komoly szerkezeti problémákkal küzd, és a jelenlegi folyamatok alapján egyelőre nem látszik a kilábalás iránya.

 

