Európa már az újabb migrációs hullámtól tart

Irán biztonsági tanácsának vezetője, Ali Larijani egyértelművé tette: Teherán nem kíván egyeztetni Washingtonnal.

Ali Larijani (Fotó: Képernyőkép)

Nem fogunk tárgyalni az Egyesült Államokkal

– írta az X közösségi oldalon.

Ali Larijani: Iran will not engage in any form of negotiations with the United States.



Earlier, Al Jazeera, citing The Wall Street Journal, had claimed that the Secretary of Iran’s Supreme National Security Council had initiated new efforts to resume talks with Washington. pic.twitter.com/3hEdlrUlAk — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) March 2, 2026

A politikus visszautasította azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint iráni tisztviselők megpróbálták volna felvenni a kapcsolatot az amerikai kormánnyal.

A migrációra figyelmeztet az SPD: milliók indulhatnak útnak

A német Bundestagban a SPD külpolitikai szóvivője, Adis Ahmetovic arra figyelmeztetett: egy újabb közel-keleti háború tömeges migrációs hullámot indíthat el Európa felé, írja a Tagesschau. A Stern magazinnak adott nyilatkozatában Ahmetovic emlékeztetett:

A történelemben minden közel-keleti háború hatalmas menekültáradatot hozott – Irak, Szíria, Líbia.

Hozzátette: akár „milliók is elindulhatnak” Európa irányába.

Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti képviselője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Thomas Trutschel)

Most éppen a migráció európai rendezésén dolgozunk. Ez most sokkal nehezebb lesz. Vajon felkészült-e Európa egy újabb tömeges migrációra? Nem hiszem!

– tette hozzá.

Ahmetovic szerint bár Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei bukása új helyzetet teremthet, komoly veszélyekkel is jár. Úgy fogalmazott: egy 90 milliós, soknemzetiségű államban akár polgárháború is kitörhet, ami az egész régiót lángba boríthatja ennek pedig közvetlen következményei lennének Németországra és Európára nézve.

Újabb támadások és halálos áldozatok

Az iráni állami média szerint az ország nyugati részét ismét légitámadás érte. A jelentések alapján legalább három ember meghalt a nyugat-iráni Sanandadzs városában ért csapások következtében, több lakóépület is megsérült. A halálos áldozatok száma még emelkedhet. Nem sokkal később a közép-iráni Jazd tartományból is támadásokról érkeztek hírek.

Közben a térség más pontjain is folytatódnak a harcok. Libanoni közlések szerint izraeli csapásokban – amelyeket a Hezbollah támadásai előztek meg – legalább 31 ember vesztette életét. A Perzsa-öböl menti Kuvaitban sajtójelentések szerint lezuhant egy amerikai vadászgép. A hírek szerint az F–15-ös típusú harci gép személyzete időben katapultált.

A CNN beszámolója szerint a zuhanás néhány kilométerre történt az Ali al-Salam amerikai légibázistól. Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az esetről.