Politico: A migráció kérdésében már az EU is a magyar irány felé tart

A Politico beszámolója szerint Andrew Puzder amerikai nagykövet arról beszélt, hogy az Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – egyetért Magyarországgal. Mint fogalmazott, vannak olyan ügyek, amelyekben az amerikai és a magyar álláspont megegyezik.

Hozzátette:

az Európai Unió migrációs politikája is a szigorítás irányába mozdul el, ami szerinte közelebb áll a magyar megközelítéshez.

A nagykövet arról is beszélt, hogy

az Egyesült Államok jó kapcsolatokat ápol Magyarországgal, és a két ország között több területen is együttműködés van.

Azt is kifejtette, hogy megítélése szerint a Magyarország és az Európai Unió közötti politikai feszültségek a választások után várhatóan enyhülnek.

Az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitellel kapcsolatban Puzder egyértelművé tette: ez az Európai Unió belső ügye, amelybe az Egyesült Államok nem kíván beavatkozni. Az EU-nak kell eldöntenie, milyen mértékben és milyen feltételek mellett finanszírozza Ukrajnát. A nagykövet azt is hozzátette: Washington inkább arra ösztönzi az európai országokat, hogy növeljék saját pénzügyi szerepvállalásukat, miközben az amerikai támogatás csökken.

Puzder végül kifejtette:

Donald Trump kedveli Orbán Viktort, és ezt korábban több alkalommal is kifejezte.

Legutóbb a CPAC Hungary konferencián levetített videóüzenetében támogatta a magyar miniszterelnök újraválasztását, úgy fogalmazva: „Remélem, nagyot nyer.”