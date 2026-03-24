Politico: A migráció kérdésében már az EU is a magyar irány felé tart

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brüsszeli amerikai nagykövet szerint az Egyesült Államok több kérdésben, különösen a migráció terén, egyetért Magyarországgal. Andrew Puzder úgy véli, az Európai Unió is a szigorítás irányába mozdul el, ami szerinte közelebb viszi az uniós álláspontot a magyar megközelítéshez. Orbán Viktor előre megmondta, hogy miként állítható meg az illegális bevándorlás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorEurópamigrációWashington

A Politico beszámolója szerint Andrew Puzder amerikai nagykövet arról beszélt, hogy az Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – egyetért Magyarországgal. Mint fogalmazott, vannak olyan ügyek, amelyekben az amerikai és a magyar álláspont megegyezik.

Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – egyetért Orbán Viktorral (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
 Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – egyetért Orbán Viktorral (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Hozzátette:

az Európai Unió migrációs politikája is a szigorítás irányába mozdul el, ami szerinte közelebb áll a magyar megközelítéshez.

A nagykövet arról is beszélt, hogy 

az Egyesült Államok jó kapcsolatokat ápol Magyarországgal, és a két ország között több területen is együttműködés van.

Azt is kifejtette, hogy megítélése szerint a Magyarország és az Európai Unió közötti politikai feszültségek a választások után várhatóan enyhülnek.

Az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitellel kapcsolatban Puzder egyértelművé tette: ez az Európai Unió belső ügye, amelybe az Egyesült Államok nem kíván beavatkozni. Az EU-nak kell eldöntenie, milyen mértékben és milyen feltételek mellett finanszírozza Ukrajnát. A nagykövet azt is hozzátette: Washington inkább arra ösztönzi az európai országokat, hogy növeljék saját pénzügyi szerepvállalásukat, miközben az amerikai támogatás csökken. 

Puzder végül kifejtette:

Donald Trump kedveli Orbán Viktort, és ezt korábban több alkalommal is kifejezte.

Legutóbb a CPAC Hungary konferencián levetített videóüzenetében támogatta a magyar miniszterelnök újraválasztását, úgy fogalmazva: „Remélem, nagyot nyer.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!