Új helyzet: több afrikai állam is visszaveszi az Európából kiutasított migránsokat

Az Európai Unió is kezdi felismerni, hogy a migrációt a gyökerénél, a kibocsátó térségekben kell kezelni. A Migrációkutató Intézet legújabb Fókuszpont-elemzése szerint egyre több afrikai ország fogadja vissza az Európából kiutasított migráns állampolgárait, cserébe Brüsszel gazdasági és egyéb támogatásokat nyújt.

Elemzésükben azt írták, hogy új szintre lép az az Európai Unió és Nigéria, valamint Ghána kapcsolata. A frissen aláírt megállapodások értelmében az afrikai országok vissza fogják fogadni az uniós tagországokból kiutasított állampolgáraikat, amiért cserébe Brüsszel gazdasági és egyéb támogatásokat nyújt a számukra. A megállapodás az elmúlt években megkezdett gyakorlatot folytatja, melynek értelmében az Európai Unió egyre inkább migrációs együttműködéshez köti a nem európai országoknak felkínált támogatásokat. A március 23-án aláírt megállapodás az Európai Bizottság reményei szerint automatikussá teszi az Európában elutasított nigériai menedékkérők visszafogadását.

Az együttműködés fejében az EU egy 288 millió eurós egészségügyi támogatással járul hozzá Nigéria fejlesztéséhez, miközben az együttműködést a biztonság, a védelem és a gazdaság területére is kiterjesztik.

Az Európai Bizottság emellett azt is szorgalmazza, hogy Nigéria csatlakozzon azon országok köréhez, amelyekkel az EU nyersanyagokhoz való hozzáférésért cserébe nyújtott pénzügyi támogatásról szóló megállapodást köt. Bola Tinubu elnök kormánya az elmúlt években szoros kapcsolatokat épített ki Emmanuel Macron francia elnökkel. Franciaország ugyanis új szövetségeseket keres Nyugat-Afrikában, miután a Száhel övezetben működő, az iszlamista terrorizmus elleni küzdelemre létrehozott katonai erőt az új katonai rezsimek Maliban, Nigerben és Burkina Fasóban távozásra kényszerítették. Az EU Ghánával is hasonló megállapodást írt alá.

Ennek középpontjában a terrorizmus elleni fellépés, a válságkezelés, a határbiztonság és a regionális stabilitás erősítése áll.

Az Európai Unió eszköztámogatást és kapacitásépítést nyújt Ghánának – többek között drónokat, járművekket és egyéb biztonsági felszereléseket ad át –, amelyek a terrorellenes és határvédelmi műveletek hatékonyságát hivatottak növelni. Az EU 2023 óta több mint 100 millió euró értékben biztosított biztonsági támogatást, és további források bevonása is várható. A partnerség részeként Ghána vállalta, hogy visszafogadja az Európai Unió által kiutasított állampolgárait. A 2020-as években az EU számos harmadik országgal kötött megállapodást.