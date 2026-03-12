Hírlevél
Minden, amit az ukrán aranykonjov-botrányról eddig tudunk

6 perce
Olvasási idő: 10 perc
Március elején a NAV és a TEK közös akciója lekapcsolt egy ukrán aranykonvojt, amelynek utasai egykori titkosszolgálati és katonai múltú személyek voltak, és csaknem harmincmilliárd forintnyi készpénzt és aranyat szállítottak. Az ügyben pénzmosás gyanúja mellett, terrorizmusfinanszírozás, illegális fegyverkereskedelem és tiltott pártfinanszírozás lehetősége is felmerülhet.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, március 5-én ukrán aranykonvojt kapcsolt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) egy közös akció keretében. A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával indított büntetőeljárást, mivel a páncélozott autókban hét ukrán állampolgár, köztük egy egykori titkosszolgálati tiszt 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából – Magyarországon keresztül – Ukrajnába. Ez nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyon. A hatóság közölte, hogy csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az akció után a TEK főigazgatója egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistájára is felkerült.

A NAV és a TEK közös akcióban csapott le az ukrán aranykonvojra
Fotó: MTI

Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, hogy az adóhivatal feltárta az ügyben érintett ukrán állampolgárok hátterét. A vizsgálat során kiderült, hogy a pénzszállítás koordinálásáért az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felelt, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A műveletben több, katonai tapasztalattal rendelkező személy is részt vett. Mindezek fényében a magyar hatóságok a hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarország területéről és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Kovács leszögezte:

Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, és hazánk biztonságát, illetve szuverenitását meg fogjuk védeni – bárhonnan érkezzen is a fenyegetés.

Az ukrán álláspont szerint a konvoj egy bankok közötti tranzakció részeként szállította a pénz és aranytömböket, azt azonban eddig nem tisztázták, hogy miért készpénzben bonyolítják a tranzakciót. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a nyomon nem követhető készpénzből az ukrán háborús maffia illegális műveleteket finanszíroz. Két amerikai újságíró nemrég szintén erről beszélgetett

Deák Dániel az eset kapcsán azt is megjegyzi, hogy már annak a lehetősége is felmerült, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák. 

A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adnak a NAV kezébe”

– mondta az elemző. Erre azért van szükség, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen. A március 9-én benyújtott törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 nap áll rendelkezésére a vizsgálat lefolytatására, amelynek során azt is tisztázni kell, hogy a készpénz és arany egy részét felhasználták-e Magyarországon. A vizsgálat arra is kiterjed majd, hogy a vagyon kikhez vagy mely szervezetekhez kerülhetett, és részesülhettek-e belőle magyarországi bűnszervezetek, terrorszervezetek vagy akár politikai szervezetek.

Az Országgyűlés elfogadta az ukrán aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot. A törvényt 124 képviselő támogatta.  Az indoklás szerint a vagyon szállításának a módja és a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel. 

A pénzmosás mellett több más bűncselekmény elkövetése is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében indult nyomozás során. Ilyen lehet a terrorizmus finanszírozása, hiszen az is vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy a pénzszállítókat kísérő ukránok kapcsolatban állnak-e szervezett bűnözői körökkel vagy terrorszervezetekkel. Horváth József nemzetbiztonsági szakértő szerint illegális fegyverüzlet is lehetett a forrása a NAV által lefoglaltvagyonnak. Úgy gondolja, ha ezt a pénzt a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakik számára hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója.

Tiltott pártfinanszírozás lehetősége is felmerülhet az aranykonvoj ügyében, a hatóságok vizsgálják, hogy az ukránok által szállított pénzből szántak-e, vagy a korábbi szállítmányokból juthatott-e magyarországi politikai szervezetekhez. A kérdés azért is kap nagyobb figyelmet, mert Orbán Viktor a közelmúltban beszélt egy titkosszolgálati jelentésről, amely szerint 

Ukrajnából jelentős pénzügyi támogatás érkezik a Tisza Párthoz. 

Egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsa. Christian Veber oknyomozó újságíró szerint az ukrán aranykonvoj csak a jéghegy csúcsa. Romániában is most derült ki, hogy minden hónapban teherautók mennek Ukrajnába és milliárdokat szállítanak. 

 

