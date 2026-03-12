Minden, amit az ukrán aranykonjov-botrányról eddig tudunk

Ahogy arról lapunk is beszámolt, március 5-én ukrán aranykonvojt kapcsolt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) egy közös akció keretében. A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával indított büntetőeljárást, mivel a páncélozott autókban hét ukrán állampolgár, köztük egy egykori titkosszolgálati tiszt 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából – Magyarországon keresztül – Ukrajnába. Ez nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyon. A hatóság közölte, hogy csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az akció után a TEK főigazgatója egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistájára is felkerült.

A NAV és a TEK közös akcióban csapott le az ukrán aranykonvojra

Fotó: MTI

Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, hogy az adóhivatal feltárta az ügyben érintett ukrán állampolgárok hátterét. A vizsgálat során kiderült, hogy a pénzszállítás koordinálásáért az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felelt, helyettese pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt. A műveletben több, katonai tapasztalattal rendelkező személy is részt vett. Mindezek fényében a magyar hatóságok a hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarország területéről és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Kovács leszögezte:

Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, és hazánk biztonságát, illetve szuverenitását meg fogjuk védeni – bárhonnan érkezzen is a fenyegetés.

Az ukrán álláspont szerint a konvoj egy bankok közötti tranzakció részeként szállította a pénz és aranytömböket, azt azonban eddig nem tisztázták, hogy miért készpénzben bonyolítják a tranzakciót. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a nyomon nem követhető készpénzből az ukrán háborús maffia illegális műveleteket finanszíroz. Két amerikai újságíró nemrég szintén erről beszélgetett.

Deák Dániel az eset kapcsán azt is megjegyzi, hogy már annak a lehetősége is felmerült, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adnak a NAV kezébe”

– mondta az elemző. Erre azért van szükség, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen. A március 9-én benyújtott törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 nap áll rendelkezésére a vizsgálat lefolytatására, amelynek során azt is tisztázni kell, hogy a készpénz és arany egy részét felhasználták-e Magyarországon. A vizsgálat arra is kiterjed majd, hogy a vagyon kikhez vagy mely szervezetekhez kerülhetett, és részesülhettek-e belőle magyarországi bűnszervezetek, terrorszervezetek vagy akár politikai szervezetek.

Az Országgyűlés elfogadta az ukrán aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot. A törvényt 124 képviselő támogatta. Az indoklás szerint a vagyon szállításának a módja és a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.

A pénzmosás mellett több más bűncselekmény elkövetése is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében indult nyomozás során. Ilyen lehet a terrorizmus finanszírozása, hiszen az is vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy a pénzszállítókat kísérő ukránok kapcsolatban állnak-e szervezett bűnözői körökkel vagy terrorszervezetekkel. Horváth József nemzetbiztonsági szakértő szerint illegális fegyverüzlet is lehetett a forrása a NAV által lefoglaltvagyonnak. Úgy gondolja, ha ezt a pénzt a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakik számára hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója.