Putyin gratulált Modzstaba Hamenei kinevezéséhez

Vlagyimir Putyin orosz elnök március 9-én gratulált iráni hitszónoknak, miután annak édesapja, Ali Hamenei ajatollah halála után őt választották Irán következő legfelsőbb vezetőjévé. Modzstaba Hamenei megválasztásának kapcsán az Egyesült Államok már korábban is jelezte, hogy nem fogja elfogadni a volt legfelsőbb vezető fiának a kinevezését – írja a Kyiv Independent.

Modzstaba Hamenei kinevezéséhez gratulált az orosz elnök

Fotó: - / KHAMENEI.IR

„Most, hogy Irán fegyveres agresszióval néz szembe, a munkája ebben a magas pozícióban kétségtelenül nagy bátorságot és elkötelezettséget igényel majd” – mondta Putyin. „Biztos vagyok benne, hogy becsülettel folytatja apja munkáját, és egyesíti az iráni népet a súlyos megpróbáltatások közepette.”

Az iráni állami média március 8-án bejelentette, hogy a Szakértők Gyűlése Modzstaba Hameneit választotta az ország következő legfelsőbb vezetőjének.

A kinevezésre alig több mint egy héttel azután került sor, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásokat indított Irán ellen, megölve az ajatollahot magas rangú tisztviselőkkel együtt, és szélesedő háborút robbantva ki a Közel-Keleten. Modzstaba Hameneit, aki korábban iszlám teológia tanár volt, apja nem nevezte meg hivatalos utódjának, de régóta valószínű jelöltnek tekintették. Hamenei nem töltött be hivatalos szerepet az iráni rezsimben, de szoros kapcsolatban állt az Iszlám Forradalmi Gárdával (IRGC).

Apjához hasonlóan Modzstaba Hamenei is keményvonalas hitszónok, aki mély befolyással bír az iráni biztonsági erőkre. 2019 óta amerikai szankciók sújtják. Hamenei várhatóan nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal, vagy deeszkalálni a terjedő háborút.

Donald Trump amerikai elnök Hamenei március 5-i valószínűsíthető kinevezéséről szóló hírekre reagálva „elfogadhatatlannak” nevezte azt. „Hamenei fia elfogadhatatlan számomra” – mondta az Axios hírportálnak. „Olyan valakit akarunk, aki harmóniát és békét hoz Iránba.”

Trump az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy közvetlenül részt kellene vennie Irán következő vezetőjének kiválasztásában, ezt azonban a Szakértők Tanácsának több tagja és az iráni vezetés is elutasította. Trump korábban egyébként arról is beszélt, hogy Irán bármely jövőbeli vezetőjének el kell nyernie a jóváhagyását. „Ha nem kapja meg tőlünk az elismerésünket, nem fog sokáig kitartani” – mondta Trump.