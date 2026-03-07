A ramadán vagyis a böjti hónap vitát váltott ki a németországi iskolákban. A muszlim diákok arról panaszkodtak, hogy zavarja őket, amikor társaik a szünetben esznek. Emiatt a nem muszlim diákokat arra kérték, hogy a tízórait inkább titokban fogyasszák el – írja a Focus Online.

A német gyerekeket már enni se hagyják a muszlim társaik az iskolában

Fotó: AFP

Ramadán, perzsa kiejtés alapján ramazán az iszlám holdnaptár 9. hónapja, amely alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek.

A Kleve városában működő Joseph-Beuys iskola egyik tanulójának édesanyja ismertette a vita hátterét:

A muszlim gyerekek azt mondták a lányomnak és a barátnőjének: Most ramadán van, neked is böjtölnöd kell, és dobd a kenyeredet a szemétbe! Amikor a lányok a tanárhoz fordultak, ő azt mondta, hogy a gyerekeink forduljanak el, amikor esznek.

Egy másik anya szerint az ügy zaklatásról és kirekesztésről is szól. A beszámolók alapján a bevándorló hátterű diákok öklendező és hányást utánzó hangokat adtak ki, amikor más gyerekek a szünetben ettek.

A tanárral folytatott beszélgetés során a lányom könnyek között mondta el, hogy az osztályban kirekesztve érzi magát. A szünetekben a társai azzal az indokkal közösítik ki, hogy ő „német”

– mondta egy édesanya a Bild-nek. Az iskola ugyanakkor a szülők panaszára válaszolva azzal érvelt, hogy a nem böjtölő gyerekek az evéssel provokálják muszlim társaikat. A düsseldorfi kerületi kormányhivatal is vizsgálja az ügyet. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Göttingenben is heves vita bontakozott ki, miután a baloldali polgármester társadalmi egyeztetés nélkül engedélyezte a müezzin imára hívását a ramadán idején.