Az ukrán hadvezetés a jelenlegi harctéri viszonyokhoz kívánja igazítani a kiképzési struktúrát, ezért egyre inkább a belföldi felkészítés erősítésére helyezi a hangsúlyt. A döntés hátterében az a megfontolás áll, hogy a külföldi kiképzők tapasztalatai nem minden esetben tükrözik a jelenlegi hadműveleti környezet sajátosságait, miközben a rendszer fejlesztése továbbra is folyamatos, részben nemzetközi együttműködésben – számolt be róla a Life.Karpat.

Nem képeznék az ukrán katonákat külföldön

A jelentés alapján egy vezérkari tiszt arról számolt be, hogy a hadvezetés azt tervezi: az újoncok felkészítése teljes egészében Ukrajna területén történjen. Az ukrán parancsnokság ezt azért tartja indokoltnak, mert a nyugati kiképzők nem rendelkeznek korszerű harctéri tapasztalattal.

Elszakadtak a mi valóságunktól, valamint a jelenleg zajló harci műveletektől

– fogalmazott.

Ugyanakkor a tiszt kiemelte, hogy a kiképzési rendszer fejlesztésén folyamatosan dolgoznak, részben külföldi helyszíneken is. Mint mondta, Nagy-Britannia volt az első, amely felvetette: minden kiképzést Ukrajnába kellene áthelyezni, és az erőforrásokat külön központokra, illetve tevékenységi területekre koncentrálni annak érdekében, hogy ne aprózódjanak szét – közölte Jevhen Mezsevikin.

Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak közte és Ukrajna között. Az ország melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.