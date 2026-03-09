Ez a néppárti agenda: sorozzák a fiatalokat Horvátországban

Ma érkeznek meg az első újoncok a horvát laktanyákba. Közülük 800-an három horvát laktanyába Kninben, Slunjban és Požegában vesznek részt a két hónapos alapkiképzésen.

A néppárti agenda végrehajtva (Fotó: AFP)

A besorozottak nettó 1100 eurós fizetést kapnak, és két hónap szolgálati időt írnak jóvá nekik.

Ez a kötelező katonai szolgálat visszatérését jelenti, közel 20 év után először.

Évente akár 4000 újoncot hívnak be a horvát fegyveres erőkhöz.

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Horvátországban mától elkezdik besorozni a fiatalokat. A kormányfő végrehajtja a néppárti agendát.

Idén a 2007-ben született férfiakat hívják be katonai szolgálatra, de önkéntesként is jelentkezhetnek. A nőkre nem vonatkozik a kötelezettség, de szintén önkénteskedhetnek. A 800 újonc közül, akik ma először öltenek katonai egyenruhát, 446 önkéntes, köztük 82 nő, és 354 újonc. A behívott újoncok közül tízen jelentették be, hogy lelkiismereti okok miatt megtagadják a szolgálatot.

A sorkatonák kiképzése az orvosi vizsgálatok sikeres letétele után kezdődik, és két hónapig tart. Ez idő alatt elsajátítják az alapvető katonai készségeket, mint például a személyes fegyverek kezelése, a modern felszerelések és drónok használata, az elsősegélynyújtás, valamint az önvédelem alapjai.