Netanjáhú: Az Irán elleni csapások nem torkollnak végtelen háborúba

Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox Newsnak adott interjújában kijelentette: az amerikai–izraeli közös katonai művelet Irán ellen nem vezet „végtelen háborúhoz”, és méltatta Donald Trump amerikai elnök szerepét a légitámadásokban. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte a konfliktus kirobbanása után gyors és határozott lépésekre van szükség.

Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök

Fotó: AFP

„Hallom, az emberek azt mondják, hogy végtelen háború lesz itt. Nem lesz végtelen háború” – mondta Netanjáhú hétfőn Sean Hannitynek.

Ez egy gyors és határozott akció lesz, és először meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép kezébe vehesse sorsa felett az irányítást, és megalakíthassa saját demokratikusan megválasztott kormányát

– fogalmazott.

Az interjú során – amelyet Trump hétfőn korábban közösségi médiás követőinek is ajánlott – Netanjáhú külön méltatta az amerikai elnök szerepét a támadásokban.

Soha nem volt még Donald J. Trumphoz hasonló elnök. Az elszántsága, a határozottsága, a gondolkodásmódja, az, ahogyan átlátja a helyzeteket és lényegre tér

– fogalmazott. „Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő a szabad világ vezetője.”

Netanjáhú hangsúlyozta Trump vezető szerepét az iráni csapások kezdeményezésében, és felidézte, hogy a floridai Palm Beach-en, a Mar-a-Lagóban folytatott találkozójuk során az amerikai elnök külön kérés nélkül is kiemelte annak fontosságát, hogy megakadályozzák Irán atomfegyverhez jutását.

Mar-a-Lagóban találkoztunk. És az első dolog, amit Donald Trump mondott nekem, az volt, hogy »Tudod, meg kell akadályoznunk, hogy Irán atomfegyverekhez jusson«” – idézte fel. „Rögtön az elején azt mondta nekem – nem én mondtam neki, hanem ő –, hogy »Biztosítanunk kell, hogy soha ne jussanak atomfegyverekhez.« És ezt tette

– magyarázta.

Amikor az Irán elleni légicsapások szükségességéről kérdezték, Netanjáhú azzal érvelt, hogy Irán olyan ütemben építi újjá rakétaprogramját, hogy az ország „hónapokon belül immunissá válna”. „Ha most nem teszünk lépéseket, a jövőben sem lehet majd lépéseket tenni” – mondta.