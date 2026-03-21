Benjamin Netanjahu: Orbán Viktor stabilitást, biztonságot, védelmet jelent – videó

Az izraeli miniszterelnök sajnos nem tudott jelen lenni a CPAC Hungary rendezvényén, tekintettel a közel-keleti eseményekre, azonban fontos üzenetet küldött a résztvevőknek. Benjamin Netanjahu megköszönte mindazoknak, akik a nyugati civilizáció mellett állnak ki, és külön kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök szerepét ebben a harcban.

Szeretném megköszönni, hogy kiálltok a nyugati civilizáció mellett. Szeretném megköszönni, hogy Izrael mellett álltok, mert tudjátok, hogy Izrael az az előretolt helyőrség, amely megvédi közös civilizációnkat ezekkel a radikális fanatikus muszlimokkal szemben, akik nemcsak a saját népüket kínozzák, hanem arab barátainkat is, és az összes országot fenyegetik

– hangsúlyozta az izraeli kormányfő.

Netanjahu egyúttal külön is megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök munkáját, akit rendíthetetlen sziklaként írt le a nyugati civilizáció lelkéért folyó küzdelemben. „Szeretném megköszönni Orbán Viktor barátomnak. Olyan volt, mint egy szikla” – hangsúlyozta.

Ma viharos időkben élünk. Olyan vezetőkre van szükség, akik meg tudnak védeni ettől az ártól, és biztonságot és stabilitást tudnak biztosítani saját országaik számára. Ez az, ami Orbán Viktornak erőssége. Sok világvezetőt ismerek, és elmondhatom, hogy ő ott van a csúcson. Orbán Viktor stabilitást, biztonságot, védelmet jelent

– zárta üzenetét az izraeli kormányfő.