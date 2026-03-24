Ukrajna tovább szigorítaná a kárpátaljai magyarokat sújtó nyelvtörvényt

Ukrajnában a hatóságok a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezik, különösen a jogi személyek esetében. A javaslat szerint a jelenlegi összegeket két-háromszorosára növelnék, mivel a mostani bírságok nem jelentenek kellő visszatartó erőt. Erről Olena Ivanovszkaja, az államnyelv védelméért felelős ukrán biztos beszélt.
Ivanovszkaja elmondta: 2025-ben 26 százalékkal több állami ellenőrzést hajtottak végre, mint 2024-ben. Ezt azzal indokolta, hogy „polgártársaink kevésbé tolerálják nyelvi jogaik megsértését”.
2026 első két hónapjában már 100 ellenőrzés történt.
A jelenlegi bírságok 1700 és 11 900 hrivnya között mozognak.
Ivanovszkaja szerint a szabályozás célja „nem a büntetés, hanem az oktató és ösztönző funkció”, ugyanakkor a jelenlegi összegek egyes esetekben nem elegendőek.
Mint mondta, vannak, akik figyelmeztetés után, 30 napon belül orvosolják a jogsértést, míg mások szándékosan és rendszeresen megszegik a szabályokat.
Ezért kezdeményezik a jogi személyek felelősségére vonatkozó szabályok módosítását és a bírságok két-háromszoros emelését. „Ha a jelenlegi bírságok visszatartó hatása nem működik, akkor növelni kell azokat” – fogalmazott.
Az Unian beszámolója szerint
a biztos azt is jelezte, hogy a közösségi platformokon – így az Instagramon, Facebookon, Telegramon, TikTokon és YouTube-on – azoknak a felhasználóknak, akik szolgáltatásaikat népszerűsítik, ukrán nyelven is elérhetővé kell tenniük tartalmaikat.
Indoklása szerint, ha egy felületet munkavégzésre vagy szolgáltatások reklámozására használnak, akkor az a nyelvtörvény hatálya alá tartozik.