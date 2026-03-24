Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Ukrajna tovább szigorítaná a kárpátaljai magyarokat sújtó nyelvtörvényt

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna tovább szigorítaná a kárpátaljai magyarokat sújtó nyelvtörvény alkalmazását: az illetékes kormánybiztos a közösségi médiában – így a Facebookon, YouTube-on, Instagramon és TikTokon – is kötelezővé tenné az ukrán nyelv használatát azok számára, akik ezeken a felületeken szolgáltatásaikat népszerűsítik vagy bevételhez jutnak, miközben a szabályok megszegéséért kiszabható bírságokat két-háromszorosára emelnék.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnában a hatóságok a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezik, különösen a jogi személyek esetében. A javaslat szerint a jelenlegi összegeket két-háromszorosára növelnék, mivel a mostani bírságok nem jelentenek kellő visszatartó erőt. Erről Olena Ivanovszkaja, az államnyelv védelméért felelős ukrán biztos beszélt.

Ukrajna súlyos bírságokkal szankcionálná a nyelvtörvényt megszegőket ( Fotó: AFP)

Ivanovszkaja elmondta: 2025-ben 26 százalékkal több állami ellenőrzést hajtottak végre, mint 2024-ben. Ezt azzal indokolta, hogy „polgártársaink kevésbé tolerálják nyelvi jogaik megsértését”.

2026 első két hónapjában már 100 ellenőrzés történt.

A jelenlegi bírságok 1700 és 11 900 hrivnya között mozognak. 

Ivanovszkaja szerint a szabályozás célja „nem a büntetés, hanem az oktató és ösztönző funkció”, ugyanakkor a jelenlegi összegek egyes esetekben nem elegendőek. 

Mint mondta, vannak, akik figyelmeztetés után, 30 napon belül orvosolják a jogsértést, míg mások szándékosan és rendszeresen megszegik a szabályokat.

Ezért kezdeményezik a jogi személyek felelősségére vonatkozó szabályok módosítását és a bírságok két-háromszoros emelését. „Ha a jelenlegi bírságok visszatartó hatása nem működik, akkor növelni kell azokat” – fogalmazott.

Az Unian beszámolója szerint 

a biztos azt is jelezte, hogy a közösségi platformokon – így az Instagramon, Facebookon, Telegramon, TikTokon és YouTube-on – azoknak a felhasználóknak, akik szolgáltatásaikat népszerűsítik, ukrán nyelven is elérhetővé kell tenniük tartalmaikat.

Indoklása szerint, ha egy felületet munkavégzésre vagy szolgáltatások reklámozására használnak, akkor az a nyelvtörvény hatálya alá tartozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!