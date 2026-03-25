Nyílt kereszténygyalázás a belga közmédiában: Jézus szobrát szétverhetik, de az iszlám tabu

A botrányos kereszténygyalázás a VRT közszolgálati adó ifjúsági csatornáján, a Studio Russelen történt. A „Kék Hétfő” (Blue Monday) apropóján, amit az év legdepressziósabb napjának tartanak, a műsorvezetők egy úgynevezett „dühszobában” tomboltak, ahol különféle tárgyak – köztük számítógépes monitorok és edények – mellett Szűz Mária és a kis Jézus szobrait is darabokra törték. A műsorvezetők, Eva De Roo és Dries Lenaerts, valamint a producer Sam De Bruyn a pusztítást követően még elégedetten meg is jegyezték: „jó érzés” volt a rombolás – számol be róla a Brussels Signal.

A történet azonban itt nem ért véget. Colm Flynn, az EWTN katolikus csatorna ír újságírója a rigai Radiodays Europe konferencián szembesítette a belga műsorvezetőket tettükkel. Sam De Bruyn, a közszolgálati adó ügyvezető producere az interjúban kijelentette, hogy szerinte a szobrok összetörése „nem igazán sért meg embereket”, mert az ország „már nem olyan vallásos”, a Studio Brussel hallgatói pedig végképp nem azok. A szétvert tárgyak már eleve töröttek voltak – védekezett a producer. Ugyanakkor beismerte: „egy másik országban sokkal óvatosabb lettem volna”.

Flynn rákérdezett, hogy vajon ugyanezt megtennék-e iszlám vagy zsidó jelképekkel.

Összetörné-e valaha Mohamed próféta szimbólumát?

– kérdezte, mire De Bruyn azt válaszolta, hogy az „veszélyes” lenne.

Eva De Roo pedig hozzáfűzte: soha nem tenné meg, mert az „nem lenne helyénvaló, hiszen sok muszlim él Belgiumban”.

Amikor Flynn felvetette, hogy Belgiumban sok keresztény is él, De Roo elmondta, hogy ebben az esetben helyénvalónak érezték a cselekedetet, mivel maguk is kulturálisan keresztény háttérrel rendelkeznek, és „önkritika” vagy „önirónia” formájaként írták le tettüket, amivel kollégái is egyetértettek. De Bruyn hozzátette, hogy sokkal veszélyesebb egy olyan vallás jelképeivel ezt tenni, amelyről kevesebbet tudnak.

Flynn megjegyezte, hogy ez a magatartás meglehetősen képmutató, különösen annak fényében, hogy a közszolgálati adó jelentős adófizetői pénzből működik, amelyeknek nagy része keresztény emberektől származik. De Bruyn azzal védekezett, hogy ezt más csatornán nem tették volna meg, és a Studio Brussel „nagyon alternatív” adó. De Roo valamivel belátóbb volt, és elismerte, hogy a beszélgetés után már nem tenné meg még egyszer ugyanezt, mert „kényelmetlenül” érezte magát a szembesítés hatására.