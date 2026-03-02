Nyíregyházi születésű férfit vittek el Kárpátalján a toborzók

Magyar fiatalok kárváriája Kárpátalján. „Édesapám, a kapu elől vittek el, bevágtak az autóba és elvittek katonának” – ezzel az üzenettel kezdődött a Veres család drámája két hónappal ezelőtt. A sorokat Veres Balázs küldte édesapjának, Veres Attilának, írta a Mandiner.

Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP/Fermin Torrano)

A fiatalember a Beregszász melletti Szernyén élt családjával. Elmondásuk szerint előbb Lembergbe, majd Harkivba szállították. Utoljára akkor tudtak vele kapcsolatba lépni, amikor egysége állítólag felderítésre indult; a katonáknak ilyenkor nem engedélyezik a telefonhasználatot, arra hivatkozva, hogy az orosz erők bemérhetik a készülékeket.

Az édesapa azt mondta, múlt péntekig napi kapcsolatban álltak fiával egy telefonos alkalmazáson keresztül. A család még a nagyapa temetéséről is értesítette Balázst, s a nevében koszorút is készíttettek.

A magyar fiatal mentális problémákkal küzdött

A történetet tovább súlyosbítja, hogy a család állítása szerint Balázs régóta mentális problémákkal küzdött. Az édesapa – aki harminc éve Magyarországon él – és a fiút nevelő nagynéni, Bence Krisztina egyaránt megerősítette: a fiatalember visszahúzódó, csendes természetű volt, korábban orvoshoz is hordták.

A nagynéni szerint Balázs alig beszélt ukránul, így azt sem értette pontosan, mit akarnak tőle az intézkedő rendőrök. Bár Nyíregyházán született, magyar állampolgársággal nem rendelkezett. A család elmondása szerint a betegsége nem volt hivatalosan „lepapírozva”, így mentessége sem szerepelt a nyilvántartásban.

Az édesapa úgy tudja, még a hivatalos orvosi dokumentumok sem jelentenek mindig garanciát: információi szerint nem ritka, hogy a nyilvántartásokból egyszerűen eltűnnek az iratok nyomai. A család szerint Balázsnak egészségi állapota miatt mentesség járt volna. Jelenleg a hadsereg eltűntként tartja nyilván, hivatalos tájékoztatást azóta sem kaptak róla.

Veres Attila fia telefonjáról egy újabb üzenetet is kapott: a fiatalember azt írta, ha ki tudják hozatni, 14 ezer dollárba kerülne. Bankszámlaszámot is mellékelt.

Az édesapa azonban nem rendelkezett ekkora összeggel, és – mint mondta – nem is mert lépni. Tud olyan esetről, amikor valaki átutalta a pénzt, mégis elfogták a határon a menekülőt, visszavitték, a pénz pedig elveszett. Kárpátaljai források szerint a toborzóközpontok (TCK) munkatársai és az őket segítő rendőrök gyakran kérnek kenőpénzt. Ugyanakkor előfordul, hogy a teljesítendő napi kvóta – a meghatározott számú besorozandó férfi – miatt még pénzért sem engednek el senkit. Ha viszont a kvóta teljesül, a források szerint „túlórában” folytatódik az emberek begyűjtése.