Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan rendkívüli bejelentést tesz

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

magyar fiatal

Nyíregyházi születésű férfit vittek el Kárpátalján a toborzók

31 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A kapu elől vitték el” – így számolt be a család arról, hogyan hurcoltak el egy nyíregyházi születésű, kárpátaljai magyar fiatalembert az ukrán toborzók. A hozzátartozók szerint nem elszigetelt esetről van szó, az érintett családok bizonytalanságban élnek, csak rövid üzenetekből vagy közvetett információkból értesülnek szeretteik sorsáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar fiatalTCKsorozótisztKárpátaljaelhurcolás

Magyar fiatalok kárváriája Kárpátalján. „Édesapám, a kapu elől vittek el, bevágtak az autóba és elvittek katonának” – ezzel az üzenettel kezdődött a Veres család drámája két hónappal ezelőtt. A sorokat Veres Balázs küldte édesapjának, Veres Attilának, írta a Mandiner.

magyar fiatalok
Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP/Fermin Torrano)

A fiatalember a Beregszász melletti Szernyén élt családjával. Elmondásuk szerint előbb Lembergbe, majd Harkivba szállították. Utoljára akkor tudtak vele kapcsolatba lépni, amikor egysége állítólag felderítésre indult; a katonáknak ilyenkor nem engedélyezik a telefonhasználatot, arra hivatkozva, hogy az orosz erők bemérhetik a készülékeket.

Az édesapa azt mondta, múlt péntekig napi kapcsolatban álltak fiával egy telefonos alkalmazáson keresztül. A család még a nagyapa temetéséről is értesítette Balázst, s a nevében koszorút is készíttettek.

A magyar fiatal mentális problémákkal küzdött

A történetet tovább súlyosbítja, hogy a család állítása szerint Balázs régóta mentális problémákkal küzdött. Az édesapa – aki harminc éve Magyarországon él – és a fiút nevelő nagynéni, Bence Krisztina egyaránt megerősítette: a fiatalember visszahúzódó, csendes természetű volt, korábban orvoshoz is hordták.

A nagynéni szerint Balázs alig beszélt ukránul, így azt sem értette pontosan, mit akarnak tőle az intézkedő rendőrök. Bár Nyíregyházán született, magyar állampolgársággal nem rendelkezett. A család elmondása szerint a betegsége nem volt hivatalosan „lepapírozva”, így mentessége sem szerepelt a nyilvántartásban.

Az édesapa úgy tudja, még a hivatalos orvosi dokumentumok sem jelentenek mindig garanciát: információi szerint nem ritka, hogy a nyilvántartásokból egyszerűen eltűnnek az iratok nyomai. A család szerint Balázsnak egészségi állapota miatt mentesség járt volna. Jelenleg a hadsereg eltűntként tartja nyilván, hivatalos tájékoztatást azóta sem kaptak róla.

Veres Attila fia telefonjáról egy újabb üzenetet is kapott: a fiatalember azt írta, ha ki tudják hozatni, 14 ezer dollárba kerülne. Bankszámlaszámot is mellékelt.

Az édesapa azonban nem rendelkezett ekkora összeggel, és – mint mondta – nem is mert lépni. Tud olyan esetről, amikor valaki átutalta a pénzt, mégis elfogták a határon a menekülőt, visszavitték, a pénz pedig elveszett. Kárpátaljai források szerint a toborzóközpontok (TCK) munkatársai és az őket segítő rendőrök gyakran kérnek kenőpénzt. Ugyanakkor előfordul, hogy a teljesítendő napi kvóta – a meghatározott számú besorozandó férfi – miatt még pénzért sem engednek el senkit. Ha viszont a kvóta teljesül, a források szerint „túlórában” folytatódik az emberek begyűjtése.

KHARKIV, KHARKIV OBLAST, UKRAINE - AUGUST 08: Members of the Kharkiv Regional Recruitment Office (TCC) check out a civilian’s documentation as they are patrolling the streets at a city key location to find men on fighting age to be summoned to report to the recruiting office in Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine on August 08, 2024. TCC patrols set up random check points across the city aiming to recruit civilians between age 25 to 60 who intend to avoid conscription after the new mobilization law entered in force last May 18th. Narciso Contreras / Anadolu (Photo by Narciso Contreras / Anadolu via AFP)
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) sorozótisztje egy férfit ellenőriz az utcán (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Mentesség ide vagy oda

Hasonlóan vitatott Balogh Lajos esete is. Az 1994-ben született beregszászi fiatalemberről édesapja közösségi oldalán számolt be. A bejegyzés szerint fiát – akinek mobiltelefonját elkobozták – annak ellenére vitték el, hogy a helyi vízellátásért felelős munkahelyén dolgozott, és felmentéssel rendelkezett. A   magyar állampolgársággal is rendelkező Balogh Lajost egy kollégájával együtt hurcolták el. Mindketten a stratégiai jelentőségű állami vízműveknél dolgoztak, év végéig szóló szerződéssel, amely – állami rendelet alapján – mentességet biztosított számukra.

A mentesség tényét egy rokon is megerősítette. Elmondása szerint a másik elvitt fiatalember szintén magyar volt. A család jelenleg ügyvéd segítségével próbál eljárni, helyi magyar szervezetek támogatásával.

Sorozatos visszaélések a rendszerben

A kárpátaljai sorozási gyakorlatról korábban a The European Conservative dokumentumfilmje is beszámolt, amelyben helyiek számoltak be visszaélésekről. Konsztantyin Bondarenko, aki könyvet publikált Volodimir Zelenszkij rendszeréről, arról beszélt: a toborzóközpontok egyes tisztjei luxusautókat és ingatlanokat vásárolnak a kenőpénzekből, miközben másokat küldenek a frontra.

A beszámolók szerint előfordul, hogy az érintettek tudta nélkül írják alá nevükben az „önkéntes” jelentkezési papírokat, vagy azzal vádolják meg őket, hogy a határon próbáltak átszökni – ami azonnali frontszolgálatot vonhat maga után. A mentességhez szükséges dokumentumok beszerzéséhez is gyakran csúszópénzt kérnek, ami a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok számára szinte teljesíthetetlen feltétel.

A magyar családok története így nem csupán egyéni tragédia, de a Zelenszkij rendszer működésére irányítja rá a figyelmet, amelyben a jogbiztonság és az emberi méltóság gyakran háttérbe szorul.

Orbán Viktor hamarosan rendkívüli bejelentést tesz
Bóka János: Brüsszel inkább Ukrajna oldalára állt a magyarokkal szemben
Szijjártó Péter: Másodszor is berendelték a magyar ügyvivőt Kijevben – videó

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!