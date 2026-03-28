Ukrán drónok támadták meg a Slavneft-YANOS olajfinomítót az oroszországi Jaroszlavlban március 28-án éjszaka – számolt be róla a Kyiv Independent. A finomító Oroszország öt legnagyobb ilyen létesítménye közé tartozik, éves kapacitása meghaladja a 15 millió tonnát. A létesítmény stratégiai jelentőséggel bír az orosz energiaszektorban.

Ukrán dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót Jaroszlavlban

Jaroszlavl városa mintegy 700 kilométerre található az ukrán határtól, Moszkvától pedig körülbelül 230 kilométerre északkeletre fekszik. A támadás így Oroszország belső területét érintette. Mihail Jevrajev, a Jaroszlavli terület kormányzója korábban arról beszélt, hogy dróntámadás veszélye fenyegeti Oroszország középső részét. A mostani csapás ezt igazolta.

Ukrajna az utóbbi időszakban rendszeresen hajt végre támadásokat oroszországi területeken található katonai és energetikai célpontok ellen. Kijev célja, hogy gyengítse Moszkva haderejét és az azt kiszolgáló infrastruktúrát.

Az ukrán álláspont szerint az olajlétesítmények legitim katonai célpontnak számítanak, mivel közvetlenül hozzájárulnak az orosz hadműveletek finanszírozásához.

Március 27-én éjszaka ukrán drónok csapást mértek az oroszországi Leningrádi területen található Uszty-Luga és Primorszk kikötővárosok olajtermináljaira is. Az orosz Telegram-csatornák szerint ez már a harmadik egymást követő éjszaka volt, amikor a régió energetikai létesítményeit vették célba. Március 26-án csapást mértek a Kirisi városában működő Kirishi Petroleum Organic Synthesis (Kinef) olajfinomítóra, amely szintén a Leningrádi területen található.

Magyar Péter, a Tisza és az ukrán vezetés kapcsolatai

Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között.

Magyarország katonai megszállásával fenyegetőzött egy ukrán parancsnok

Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti. Eközben fegyveres lázadást akar kirobbantani Magyarországon és katonai megszállással fenyegetőzik egy ukrán parancsnok.