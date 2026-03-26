Vészhelyzetet hirdettek: elszabadultak az árak, kifogyhat az üzemanyag

A Fülöp-szigetek történelmi lépésre szánta el magát: elsőként hirdetett nemzeti energiavészhelyzetet a jelenlegi globális energiaválságra való tekintettel. Az ország különösen kiszolgáltatott, mivel olajszükségletének mintegy 98 százalékát a Közel-Keletről importálja – írta meg a Reuters.

Fotó: AFP

A közel-keleti háború kezdete óta az üzemanyagárak több mint a duplájukra emelkedtek, ami példátlan a Fülöp-szigetek történetében. A helyzet odáig fajult, hogy egyes benzinkutakon a digitális kijelzők már nem tudják megjeleníteni a folyamatosan növekvő árakat. A helyi kormány ráadásul nem vezetett be árstopot, ami azt jelzi, hogy a további drágulás sem kizárt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar kormány márciusban üzemanyagár-korlátozást vezetett be, a benzin árát 595 forinton, míg a gázolajét 615 forinton rögzítették.

A fülöp-szigeteki vezetés szerint jelenleg körülbelül 45 napra elegendő üzemanyag-tartalék áll rendelkezésre.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a globális pénzügyi világ szereplői is egyre borúlátóbbak. A világ egyik legnagyobb befektetési vállalatának, a BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink szerint az olaj ára tartósan magas szinten ragadhat – számolt be róla a The Econimic Times. A szakember arra figyelmeztetett, hogyha Irán továbbra is fenyegetést jelent a térségben, akkor az olaj ára hosszabb időn keresztül 100 és 150 dollár között ragadhat. Hozzátette:

ez a forgatókönyv akár globális recesszióhoz is vezethet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar kormány a legrosszabbra készül, Szijjártó Péter figyelmeztetést adott ki.