Zelenszkij lebukott: Nem a magyar az első választás, amelybe beavatkoznak az ukránok

Az ukránok már a 2024-es amerikai elnökválasztásba is beavatkoztak – emeli ki közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója egy megdöbbentő videót is megosztott, amelyen John Solomon amerikai oknyomozó újságíró és politikai kommentátor Donald Trump Jr.-nak arról beszél, milyen kifinomult pénzmosási stratégiával próbálták hatalomban tartani az ukránok az őket támogató demokrata Joe Bident.

Mint Solomon elmondta, 2022-ben annak ellenére akadozott Biden adománygyűjtése, hogy ő volt a hivatalban lévő elnök. Ekkoriban történt, hogy az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség beszélgetéseket, illetve emaileket fogott el, amelyekben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányának egy magas rangú tisztviselője beszél egy tervről, amelyről Kijevben a USAID, vagyis az amerikai segélyügynökség munkatársaival egyeztettek.

Eszerint Ukrajna 300 millió dolláros tisztaenergia-támogatást kapna, a cél pedig az, hogy ezt a pénzt továbbadják civilszervezeteknek, nonprofitoknak, azok aztán a USAID pénzéből alvállalkozókat fogadjanak fel. Ezek az alvállalkozók pedig amerikai cégeket bíznának meg. Azok az amerikai cégek pedig végül Joe Biden 2024-es kampányához és a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz csatornáznák a pénzt – magyarázta az újságíró.

És azt mondták, reményeik szerint ezt úgy tudják megszervezni, hogy az eredetileg a USAID-en keresztül Ukrajnába juttatott, tőlünk, amerikai adófizetőktől származó pénz 90 százaléka végül a Demokrata Nemzeti Bizottságnak és Joe Bidennek legyen kimosva, hogy segítse a 2024-es kampányát. Ezt rögzítették

– hívta fel a figyelmet John Solomon.

Szerintem ez egy kétlépcsős folyamat lenne – tért át az amerikai kormányzatnak az üggyel kapcsolatos tennivalóira.

Először: visszaszerezni a pénzt. Ez J. D. Vance feladata: visszahozni a pénzt, megbüntetni az érintetteket, megállítani ezt. De emellett nagyon komoly büntetőeljárások is jöhetnek

– vélekedett John Solomon.