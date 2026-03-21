Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

A magyar miniszterelnök is felszólalt a CPAC Hungary megnyitóján.
A CPAC Hungaryn Orbán Viktor elsőként elmondta, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték a CPAC-en Donald Trump amerikai elnök győzelmét. Úgy fogalmazott: Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ.

Visszaszorult a genderpropaganda és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, ami természetes: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye 

– sorolta. 

A progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöld őrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti – tette hozzá Orbán Viktor. 

A magyar miniszterelnök hozzátette, sokat köszönhetünk Trump elnök úrnak személyesen mi magyarok is. 

A fagyos demokrata évek után a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás

– emelte ki a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta,  Dél-Amerika a szemünk láttára vett jobboldali fordulatot: Rodrigo Paz nemzeti erőibe vették Bolíviát, José Antonio Kast csapatai pedig felszabadították Chilét. „És itt van, illetve itt lesz Javier Milei barátunk. Üdvözöljük őt Budapesten” – emelte ki. Mint mondta:

Ma Argentína a jobboldali erők bástyája, és Javier – mint látni fogják – a nyugati értékek globális rocksztárja.

A magyar miniszterelnök elmondta, Európában is erősödik a patrióta oldal. Csehországban Andrej Babisék győzelmet arattak, Lengyelországban pedig a Jog és Igazságosság nyerte az elnökválasztást. 

És barátaim itt van ma köztünk egy patrióta bajnok a Kaukázusból, Irakli Kobakhidze miniszterelnök az orosz medve szájában az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett. Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai

– emelte ki Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök köszöntötte a Németországból érkezett Alice Weidelt, a holland Geert Wilderst, Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt elnökét és Milorad Dodikot, aki a közelmúltig volt a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

Ő kiérdemelte a legnagyobb túlélő címet. Amerikai szankciók, német zsarolás, bosnyák zaklatás. Higgyétek el, ennyi csapásnak mi már a felétől is térdre estünk volna, de ő nem

– fogalmazott a miniszterelnök, és köszönetet mondott a CPAC Hungary szervezőinek, Szánthó Miklósnak és az Alapjogokért Központnak, és Matt Schlapnek. 

Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése

Még egy-két év, és a teljes nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben jelenhet meg, ahogyan azt néhány évvel ezelőtt közösen elterveztük. Ami most zajlik, az a nyugati civilizáció elmúlt száz évének legjelentősebb politikai átrendeződése. Ennek az átalakulásnak az epicentruma, az erőközpontja az Egyesült Államok, míg európai előretolt bástyája Magyarország – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, ők a nyugati világ lelkéért dolgoznak.

A nyugati világ lelkéért több szinten zajlik a küzdelem: az egyetemeken, az akadémiai életben, az egyházakban, sőt a gazdaságban is. Mi ennek az átfogó küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk 

– mondta. Hozzátette, ők azok, akik hisznek a saját népükben, ez köti össze őket. 

Mint mondta, sokáig azt hitték, nem érdemes együttműködni, de aztán ez megváltozott. Rájöttünk, hogyha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk – mutatott rá. Hozzátette ugyanakkor, hogy a legnagyobb európai országokban még a baloldal az úr, még mindig ők alakítják az európai politikát.

Még mindig képesek megtartani a hatalmukat, pedig igaza van az amerikai barátainknak, amikor azt mondják, hogy Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát. Brüsszelnek nem az európai emberek voltak az elsők, hanem a migránsok. Terrorfenyegetettség, bűnözés, antiszemitizmus, keresztényellenesség és gazdasági megrendülés. Ezt hozta a politikájuk 

– sorolta a miniszterelnök. Hozzátette, Brüsszel összehozta Európa legnagyobb gazdasági csődjét, és Brüsszelnek ezek után még mindig nem Európa az első, hanem most éppen Ukrajna. 

A magyar miniszterelnök kiemelte, az európai demokrácia haldoklik. Haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, mert behálózta a politikai cenzúra, mert Brüsszelnek gyors reagálású NGO-hálózata van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat – mondta.

És Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat. És ez történik most az áprilisi választások előtt, itt Magyarországon is nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány. Hát nem lesz, barátaim

– hangsúlyozta.

Elmondta: „Nekünk magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk."

A brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot. Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük. Nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk

– sorolta a kormányfő, majd hozzáfűzte: most minden eddiginél nagyobb a tét, mert „ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is. Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteni. Ez a mi küldetésünk, eljött a mi időnk” – zárta beszédét Orbán Viktor. 

 

 

