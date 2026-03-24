Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után - fotó

Orbán Viktor: Át akarjuk venni Brüsszel irányítását

Sorsdöntő választások előtt áll Magyarország és egész Európa: a Millenárison megrendezett I. Patrióta Nagygyűlésen a kontinens vezető szuverenista politikusai egy emberként álltak ki a magyar miniszterelnök és a nemzeti kormány mellett. Orbán Viktor beszédében világossá tette: a védekezés ideje lejárt, a patrióta erők célja immár a brüsszeli központ elfoglalása és az Európai Unió visszaterelése a józan ész útjára.
Európa történelmében példátlan összefogás tanúja lehetett a budapesti közönség: a Patrióta Nagygyűlésen a nyugati világ legerősebb nemzeti pártjainak vezetői biztosították támogatásukról a magyar kormányfőt a közelgő választások előtt. A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra, aki beszédében nem csupán a hazai, de az európai politika következő éveinek irányvonalát is kijelölte.

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője Orbán Viktort méltatta a Patrióta Nagygyűlésen
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője Orbán Viktort méltatta a Patrióta Nagygyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt

– emlékeztetett a kormányfő, majd a jelenlévő szövetségesekre mutatva cáfolta a liberális fősodor vádjait.

A miniszterelnök a diplomáciai finomkodást mellőzve, nyílt sisakkal hirdetett harcot.

Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását

– fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem föderációt, nem „egyre szorosabb uniót”, hanem a szuverén nemzetek szövetségét akarják létrehozni. A cél, hogy az évtized végére Európa nemzeti és konzervatív színekbe öltözzön.

A kormányfő kíméletlen látleletet adott a brüsszeli liberális elit teljesítményéről. Gazdasági csőd, energiaválság, elhibázott zöld átállás és a migráció kezelhetetlensége jellemzi a mostani vezetést. Külön kitért az ukrán uniós csatlakozás erőltetett tervére, amely szerinte nemcsak a háborút hozná be az Unióba, de gazdaságilag is tönkretenné a tagállamokat, adósságspirálba taszítva még az unokáinkat is. Ezzel szemben a Patrióták frakciója az egyetlen, amely taktikai megalkuvások nélkül képviseli az európai emberek valódi érdekeit.

Mi vagyunk Európa vezető ereje

– szögezte le a miniszterelnök.

A színpadon felszólaló európai vezetők egyöntetűen a remény és az erő szimbólumaként tekintenek Magyarországra. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője barátjának és harcostársának nevezte a magyar kormányfőt. Orbán Viktor és a magyarok úttörők, akik kikövezik az utat Európa politikai térképének átrajzolásához – hangsúlyozta. Le Pen szerint a magyarok április 12-én nemcsak magukért, hanem a kontinens jövőjéért is szavaznak, üzenetet küldve a brüsszeli technokratáknak.

Hasonlóan érzelmes beszédet mondott Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke. „A miniszterelnökötök egy oroszlán” – jelentette ki Wilders, aki szerint a „juhok vezette kontinensen” Orbán Viktor az egyetlen, aki emelt fővel mer járni. 

A holland politikus Magyarországot világítótoronynak nevezte, amely bizonyítja: lehetséges megállítani a migrációt és az iszlamizációt, és lehetséges büszke, keresztény országnak maradni.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke is a biztonságot és a normalitást emelte ki, mint a magyar modell legnagyobb erényét. Míg Nyugaton az utcák egyre veszélyesebbek, addig Budapest a béke szigete. Salvini megköszönte a magyarok támogatását az ellene zajló politikai perek során, míg Abascal arra figyelmeztetett: Brüsszel bábokat akar ültetni a nemzeti kormányok helyére, de a magyaroknak nem szabad hagyniuk, hogy elvegyék tőlük az elért eredményeket.

 

