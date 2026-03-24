Orbán Viktor: Át akarjuk venni Brüsszel irányítását

Európa történelmében példátlan összefogás tanúja lehetett a budapesti közönség: a Patrióta Nagygyűlésen a nyugati világ legerősebb nemzeti pártjainak vezetői biztosították támogatásukról a magyar kormányfőt a közelgő választások előtt. A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra, aki beszédében nem csupán a hazai, de az európai politika következő éveinek irányvonalát is kijelölte.

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője Orbán Viktort méltatta a Patrióta Nagygyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt

– emlékeztetett a kormányfő, majd a jelenlévő szövetségesekre mutatva cáfolta a liberális fősodor vádjait.

A miniszterelnök a diplomáciai finomkodást mellőzve, nyílt sisakkal hirdetett harcot.

Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását

– fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem föderációt, nem „egyre szorosabb uniót”, hanem a szuverén nemzetek szövetségét akarják létrehozni. A cél, hogy az évtized végére Európa nemzeti és konzervatív színekbe öltözzön.

A kormányfő kíméletlen látleletet adott a brüsszeli liberális elit teljesítményéről. Gazdasági csőd, energiaválság, elhibázott zöld átállás és a migráció kezelhetetlensége jellemzi a mostani vezetést. Külön kitért az ukrán uniós csatlakozás erőltetett tervére, amely szerinte nemcsak a háborút hozná be az Unióba, de gazdaságilag is tönkretenné a tagállamokat, adósságspirálba taszítva még az unokáinkat is. Ezzel szemben a Patrióták frakciója az egyetlen, amely taktikai megalkuvások nélkül képviseli az európai emberek valódi érdekeit.

Mi vagyunk Európa vezető ereje

– szögezte le a miniszterelnök.

A színpadon felszólaló európai vezetők egyöntetűen a remény és az erő szimbólumaként tekintenek Magyarországra. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője barátjának és harcostársának nevezte a magyar kormányfőt. Orbán Viktor és a magyarok úttörők, akik kikövezik az utat Európa politikai térképének átrajzolásához – hangsúlyozta. Le Pen szerint a magyarok április 12-én nemcsak magukért, hanem a kontinens jövőjéért is szavaznak, üzenetet küldve a brüsszeli technokratáknak.