Orbán Viktor beszéde a Patrióta Nagygyűlésen – videó

A budapesti Patrióta Nagygyűlés kiemelt eseményeként Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet a Millenárison. A felszólalást fokozott figyelem kíséri, hiszen a kormányfő várhatóan a szuverenitás, a migráció és az európai politikai erőviszonyok kérdésében is iránymutatást ad. Az alábbiakban percről percre követjük a beszéd legfontosabb megállapításait és üzeneteit.

Beszéde elején Orbán Viktor elmondta, Európa történetében először és éppen Budapesten gyűlnek össze a patrióta pártok képviselői, hogy egy közös kiáltványban kiálljanak az európai nemzetek és az európai szabadság mellett. „Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, világos terveik vannak.

Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását



– emelte ki a miniszterelnök.

El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan Uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk.

Mint mondta, azt akarják, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. „Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében, akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői” – tette hozzá. Mint mondta, a Patrióták valójában Európa lelkéért harcolnak. „És mi kedves barátaim, ennek a nagy küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk. Mi olyan politikusok vagyunk, mindenki, akit itt láttak ezen a színpadon, akik bíznak a saját népükben” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, korábban azt gondolták, hogy ez elválasztja őket, de rájöttek, hogy „ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk, nemzetieknek is nemzetközi keretben kell szerveződnünk”.