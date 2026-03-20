Összezártak Orbán Viktor ellen, de elbuktak – megbicsaklott a brüsszeli terv

Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. Bár a mostani EU-csúcs témája eredetileg a versenyképesség lett volna, ezt a jelenlegi világpolitikai helyzet felülírta. A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó 90 milliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. A hírek szerint a teremben komoly feszültség alakult ki, de a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak.

Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2026. március 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A zárt ajtók mögött zajló, mintegy kilencvenperces tárgyalás nem hozott áttörést. A névtelenséget kérő diplomaták szerint a felek nem jutottak egyértelmű megállapodásra, így a patthelyzet továbbra is fennáll. Azt azonban hangsúlyozták: nem valószínű, hogy Brüsszel meg tudná kerülni a magyar vétót, így abban bíztak, hogy a tagállamok vezetői, köztük Friedrich Merz német kancellár esetleg nyomást tud majd gyakorolni, azonban ez nem jött be.

Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva.

A kormányfő az EU-csúcsot értékelve úgy fogalmazott: harcos volt, göröngyös, „egy kicsit rázott a kocsi".

Hozzátette: nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk, de miután a jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek és utána belátták, hogy ez nem fog menni.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcson nyíltan az európai partnerek elárulásával vádolta meg Orbán Viktort a vétó miatt. A finn kormányfő szerint Orbán Viktor fegyverként használja az ukrán háború kérdését a magyar választási kampányban, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatott. Bart De Wever belga miniszterelnök szerint elfogadhatatlan együtt dönteni a vezetőkkel, majd utólag azt mondani: nem állok készen végrehajtani, amit eldöntöttem.

Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

– fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte: nem szép dolgokat mondtak, de egyetlen olyan dolgot se tudtak mondani, ami akár morális, akár jogi, akár politikai szempontból fölróható lett volna Magyarországnak.

Minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszavertük, illetve sajátjainkat megvédtük

– emelte ki.