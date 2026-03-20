Összezártak Orbán Viktor ellen, de elbuktak – megbicsaklott a brüsszeli terv

Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. Bár a mostani EU-csúcs témája eredetileg a versenyképesség lett volna, ezt a jelenlegi világpolitikai helyzet felülírta. A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó 90 milliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. A hírek szerint a teremben komoly feszültség alakult ki, de a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak.
A zárt ajtók mögött zajló, mintegy kilencvenperces tárgyalás nem hozott áttörést. A névtelenséget kérő diplomaták szerint a felek nem jutottak egyértelmű megállapodásra, így a patthelyzet továbbra is fennáll. Azt azonban hangsúlyozták: nem valószínű, hogy Brüsszel meg tudná kerülni a magyar vétót, így abban bíztak, hogy a tagállamok vezetői, köztük Friedrich Merz német kancellár esetleg nyomást tud majd gyakorolni, azonban ez nem jött be.
Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt
- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva.
A kormányfő az EU-csúcsot értékelve úgy fogalmazott: harcos volt, göröngyös, „egy kicsit rázott a kocsi".
Hozzátette: nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk, de miután a jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek és utána belátták, hogy ez nem fog menni.
Petteri Orpo finn miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcson nyíltan az európai partnerek elárulásával vádolta meg Orbán Viktort a vétó miatt. A finn kormányfő szerint Orbán Viktor fegyverként használja az ukrán háború kérdését a magyar választási kampányban, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatott. Bart De Wever belga miniszterelnök szerint elfogadhatatlan együtt dönteni a vezetőkkel, majd utólag azt mondani: nem állok készen végrehajtani, amit eldöntöttem.
Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk
– fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte: nem szép dolgokat mondtak, de egyetlen olyan dolgot se tudtak mondani, ami akár morális, akár jogi, akár politikai szempontból fölróható lett volna Magyarországnak.
Minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszavertük, illetve sajátjainkat megvédtük
– emelte ki.
Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígértünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy – jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök ugyanakkor Orbán Viktor mellé állt. Diplomaták szerint a zárt ülésen arról beszélt, hogy megérti a magyar kormányfő álláspontját, még ha az feszültséget is keltett a tagállamok között. Meloni úgy fogalmazott: támogatja, hogy Ukrajna mielőbb hozzájusson a kilencvenmilliárd eurós hitelhez, de világosan látja, miért blokkolja azt Magyarország. Ezzel lényegében elismerte, hogy a magyar kormány döntése mögött racionális, nemzeti érdekeken alapuló megfontolások állnak.
A magyar kormányfő hangsúlyozta: ha az ukránok decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, „sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez". De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, „nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna".
Az olajvezeték állapotának vizsgálatával kapcsolatban Orbán Viktor azt úgy fogalmazott: „szeretnénk odamenni, hogy megnézzük, hogy mi van. Egyelőre az a helyzet, és ez a bizonyíték szerintem arra, hogy az ukránok hazudnak, hogy nem engednek oda bennünket. Ez fölfoghatatlan. A szlovákok meg mi oda szeretnénk menni. Nem is egyedül, velük együtt. Nézzük már meg, miért nem lehet". Az a gondolat, hogy az unió elküld egy bizottságot, amiben nincs ott a szlovák és a magyar kormány képviselője, az egy rossz vicc – tette hozzá.
Amint megjön az olaj, és megkapjuk a garanciákat, hogy ilyen többet nem fordul elő, azonnal mehet a pénz
– fogalmazott.
A brüsszeli ülés szünetében Orbán Viktor miniszterelnök is értékelte a helyzetet, a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, a kormányfő azt válaszolta:
Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz; ha nincs olaj, nincs pénz.
A magyar kormányfő újra világossá tette, hogy amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. Végül csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajna-párti szóló zárónyilatkozatot, Orbán Viktor és Robert Fico vétózott.
Orbán Viktor egy interjúban elárulta, hogy durva volt a helyzet a zárt ajtók mögött.
Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg Zelenszkijnek
– mondta el a miniszterelnök.
Durva dolgokat mondtak. Nem mondom, hogy kiabáltak, de emelt hangon felszólítottak itt az erősek, hogy azonnal változtassuk meg az álláspontot, mert a magyar álláspont elfogadhatatlan
– idézte fel.
Orbán Viktor szerint azonban ezzel rosszkor és rossz helyen próbálkoztak, miután a magyar álláspont mögött az egész ország ott áll. – Az egész ország annyira mögötte van ennek a magyar álláspontnak, hogy hiába próbálnak engem itt zsarolni, az lehetetlen, amikor egy nemzeti egység van amögött az álláspont mögött, hogy az ukránok valójában zsarolnak bennünket, a zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a miniszterelnöknek az a dolga, hogy védje meg az országot – nyomatékosította a kormányfő.
Úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam, és ott vagyunk, ahol voltunk reggel, ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz
– mondta Orbán Viktor.
Majd kifejtette, hogy az uniós vezetők azzal próbálkoztak, hogy ez nem jogi kérdés, hanem politikai kérdés. A miniszterelnök szerint ebben tévednek. Hangsúlyozta, hogy ez részben jogi kérdés, mert ő védi a hazája jogait, másrészt pedig politikai kérdés, hogy egymással fair módon járjanak el. Hozzátette, hogy decemberben valóban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részvétele nélkül ez a hitel mehessen, de decemberben még nem vettek az ukránok minket olajblokád alá.
Brüsszel is küldött szakértőket Kijevbe, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát, azonban ezzel kapcsolatban nagy a bizonytalanság.
Orbán Viktor kitért rá, hogy erről mindenki mondott valamit, de senki nem tudja, mi a helyzet. Most akkor van bizottság vagy nincs, az hol van, odaengedték-e őket – sorolta. Hangsúlyozta, hogy ez a körülmény nem játszott szerepet a délután során.
Orbán Viktor további fontos témákra hívta fel a figyelmet
Az interjúban Orbán Viktor arról is beszélt, hogy lesz még egy nagyon fontos, nekünk legalább annyira fontos ügy, mint az ukrán olajblokád, ez pedig az európai energiaár szintje. Itt többen tesznek majd javaslatot arra, hogy változtassuk meg az árszabályozást, mert a mostani árszabályozás kedvez a multiknak, kedvez a bankoknak, kedvez a nagy cégeknek, de nem kedvez az embereknek. Véleménye szerint ha megváltoztatnák a szabályozást, olcsóbb lehetne az energia egész Európában. Elmondta, hogy a közép-európaiak szerinte falanxban – csehek, szlovákok, magyarok, talán lengyelek is – fognak most fellépni.
A miniszterelnök a délután folyamán ismét jelentkezett a közösségi oldalán. Mint elmondta, hamarosan megnyitják a migráció témakörét, az ülés pedig várhatóan az éjszakába nyúlik majd.
Ez nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is, és ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz
– fogalmazott a miniszterelnök.
A migráció ügyével kapcsolatban a kormányfő hajnalban végül azt mondta: vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik, amely szerint nemcsak az illegális bevándorlókat kell távol tartani, nem akarnak beengedni senkit. Kifejtette: miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni. Mint mondta, erről nyíltan beszéltek reggel és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik.
Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit. A legálisakat se. Ez a magyar modell
– jelentette ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor kérdésre válaszolva kijelentette: a magyar ellenzéket Brüsszelből finanszírozzák.
Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a nemzeti kormány veszítse el a választást, és az új Ukrajna-párti kormány majd beáll a sorba, hogy pénzt és hadifelszerelést adjanak az ukránoknak.
Arra a kérdésre, hogy pontosan kikre gondol, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ennek a „vágynak" a megvalósítása mögött brüsszeli intézmények állnak.