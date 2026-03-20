Orbán Viktor: Nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna – videó

Orbán Viktor miniszterelnök korábban egyértelművé tette: Magyarország nem támogat olyan döntéseket, amelyek Ukrajnát segítik, amíg korlátozva van a hazánkba érkező olajszállítás. Orbán Viktor szerint a kérdés túlmutat a gazdaságon, és szuverenitási jelentősége is van, ezért a kormány a magyar érdekek érvényesítésére törekszik a brüsszeli tárgyalások során.

Orbán Viktor

Fotó: MTI

A miniszterelnök a csúcs után elmondta, az Európai Tanács ülésén, Brüsszelben „nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk. De miután a jogi helyzet teljesen világos, ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez meg fog történni” – fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta:

Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk.

Orbán Viktor hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést.

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor se járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Tehát erre kénytelenek vagyunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolatlan lett volna.

És ma az a helyzet, hogy ma az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, nincs ilyen viszonyban az oroszokkal, és nincs ilyen viszonyban a kínaiakkal

– fogalmazott, és hozzátette: „Tehát ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az Unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz. Mert egy ilyen válságot, egy ilyen energiaválságot a többiekkel való együttműködés nélkül nem lehet menedzselni. Ez a helyzet. Tehát az, amit itt csináltak, az most csőd felé sodor bennünket”.

Orbán Viktor az iráni helyzet kapcsán beszélt a migrációs kérdésről is. Mint elmondta, arra készül mindenki, hogy miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni.

Erről nyíltan beszéltünk ma reggel, és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik. Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit. A legálisokat se. Ez a magyar modell

– mondta a magyar miniszterelnök.