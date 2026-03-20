Von der Leyen botrányba keveredett, a lemondását követelik tőle

miniszterelnök

Orbán Viktor Brüsszelben tart sajtótájékoztatót – cikkünk frissül

Kemény küzdelem zajlott Brüsszelben az uniós csúcson, ahol a magyar miniszterelnök megvédte hazánk érdekeit. Orbán Viktor állta a sarat a háborúpárti politikusokkal szemben. A kormányfő Brüsszelben tart sajtótájékoztatót péntek délelőtt.
Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva. A magyar miniszterelnök megvédte a magyar álláspontot a háborúpárti erőkkel szemben. A kormányfő hangsúlyozta: ha az ukránok decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, „sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez". De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, „nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna".

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

 – fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte: nem szép dolgokat mondtak, de egyetlen olyan dolgot se tudtak mondani, ami akár morális, akár jogi, akár politikai szempontból fölróható lett volna Magyarországnak. „Minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszavertük, illetve sajátjainkat megvédtük" – emelte ki.

A tanácskozás másnapján Orbán Viktor sajtótájékoztatón tájékoztat a részletekről.

 

