Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyar érdekeket – kövesse velünk élőben

Brüsszelből jelentkezik be Orbán Viktor, aki világossá tette: Magyarország nem hajlandó engedni az ukrán nyomásnak, és nem támogat Kijevnek kedvező pénzügyi döntéseket, amíg az olajszállítások korlátozása érvényben van. A miniszterelnök szerint Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja az energiát, amit hazánk nem fog elfogadni.
Orbán Viktor miniszterelnök ezt megelőzően arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij döntése, amely az orosz olajszállítások korlátozásához vezetett, komoly károkat okoz Magyarország gazdaságának. Hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna feltételekhez köti az energiaellátást, és ezzel próbálja rákényszeríteni hazánkat az olcsó orosz energia feladására. A kormányfő egyértelművé tette, hogy amíg az olajszállítás nem áll helyre, Magyarország nem fog támogatni Brüsszelben semmilyen, Ukrajnának szánt pénzügyi döntést.
Brüsszelben tanácskoznak az uniós vezetők, az egyik kiemelt téma ezúttal is Ukrajna.
