Orbán Viktor családját vették célkeresztbe az ukránok, ami elfogadhatatlan

Egy volt ukrán titkosszolgálati tiszt nyilvánosan megfenyegette Orbán Viktort és családját. A történtek komoly diplomáciai hullámokat vetnek, miközben a magyar–ukrán viszony az utóbbi időben egyre feszültebb, főként a Barátság kőolajvezeték körül kirobbant vita miatt.
Orbán ViktorBarátság kőolajvezetékUkrajna

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és családját. A nyugalmazott ukrán altábornagy egy interjúban arról beszélt, hogy tisztában vannak vele, hol lakik a miniszterelnök, hol tölti az éjszakákat, hová jár és kikkel találkozik, majd a „KARMA” nevű szervezetre hivatkozva azt állította, hogy a csoportnak nincs szüksége a magyar miniszterelnök címére, mert pontosan ismerik azt. Omelcsenko hangsúlyozta, hogy Orbán Viktornak „el kellene gondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján”.

Orbán Viktor családja
Orbán Viktor családja
Fotó: Facebook

Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik

– írta közösségi oldalán a magyar kormányfő. Orbán Viktor kijelentette, hogy a fenyegetéseket bár komolyan kell venni, nekik engedni vagy megijedni tőlük nem szabad. Hangsúlyozta, hogy Magyarország elég erős ahhoz, hogy megvédje magát. A történtek komoly diplomáciai visszhangot váltottak ki, mivel a politikai konfliktusokban ritkán fordul elő, hogy egy kormányfő hozzátartozói kerüljenek célkeresztbe.

A magyar–ukrán diplomáciai viszony Volodimir Zelenszkij korábbi kijelentésével kezdtek el rohamosan romlani. Az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón arról beszélt, reméli, hogy az Európai Unióban senki nem fogja blokkolni a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelt, különben megadják az illető címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy beszéljenek vele a saját nyelvükön. Zelenszkij elnök a Politicónak adott interjúban keményen bírálta Orbán Viktort, akit Putyin szövetségesének nevezett, és elmondta, hogy abszolút nem bánta meg korábbi fenyegető nyilatkozatát. 

Szerinte a magyar miniszterelnök blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, az orosz szankciókat és az ukrán EU-csatlakozást. 

Példátlan, vagy volt már ilyen?

A politikai vezetők elleni erőszak vagy fenyegetés sajnos nem ismeretlen a modern politikában, de az államközi diplomáciában ritkán fordul elő. Az egyik legismertebb európai eset a Robert Fico elleni merénylet volt: 2024 májusában egy férfi több lövést adott le a szlovák miniszterelnökre. A szlovák kormány nyitrabányai kihelyezett ülésén lőtték meg Ficót, a politikust helikopterrel szállították kórházba, majd megműtötték. A merénylő egy radikalizálódott baloldali, ultraliberális személy volt, aki politikai okokból követte el a tettét. A támadás során Fico életveszélyesen megsérült, de túlélte a merényletkísérletet. 

A politikai erőszak nem csak Európában van jelen. 2024-ben az Egyesült Államokban egy kampányrendezvényen rálőttek Donald Trumpra. A támadás a Pennsylvania állambeli Butler közelében tartott rendezvényen történt, amely Trump utolsó nyilvános választási gyűlése volt a republikánus konvenció, az országos jelölőgyűlés előtt. Hat perccel azután, hogy Trump megkezdte a beszédét, több lövést is leadtak rá, a golyó a fülét súrolta. Az elkövető Thomas Matthew Crooks volt, aki hosszú ideje tervezte a támadást, előtte drónnal is felmérte a terepet. 

 

