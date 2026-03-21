EU-csúcs: Orbán Viktor keményen állta a sarat, majd támogatókra lelt és győzött

Orbán Viktor miniszterelnök korábban egyértelművé tette: Magyarország nem támogat olyan döntéseket, amelyek Ukrajnát segítik, amíg az ország korlátozza a hazánkba érkező olajszállítást. Orbán Viktor szerint a kérdés túlmutat a gazdaságon, és szuverenitási jelentősége is van, ezért a kormány a magyar érdekek érvényesítésére törekszik a brüsszeli tárgyalások során.

A miniszterelnök a csúcs után elmondta, az Európai Tanács ülésén, Brüsszelben „nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk. De miután a jogi helyzet teljesen világos, ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez meg fog történni” – fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta:

Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk.

Orbán Viktor hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést.

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor se járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Tehát erre kénytelenek vagyunk

– fogalmazott a miniszterelnök.