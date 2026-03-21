EU-csúcs: Orbán Viktor keményen állta a sarat, majd támogatókra lelt és győzött

Orbán Viktor miniszterelnök korábban egyértelművé tette: Magyarország nem támogat olyan döntéseket, amelyek Ukrajnát segítik, amíg az ország korlátozza a hazánkba érkező olajszállítást. Orbán Viktor szerint a kérdés túlmutat a gazdaságon, és szuverenitási jelentősége is van, ezért a kormány a magyar érdekek érvényesítésére törekszik a brüsszeli tárgyalások során.
A miniszterelnök a csúcs után elmondta, az Európai Tanács ülésén, Brüsszelben „nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk. De miután a jogi helyzet teljesen világos, ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez meg fog történni" – fogalmazott a miniszterelnök.
Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk.
Orbán Viktor hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést.
Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor se járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Tehát erre kénytelenek vagyunk
– fogalmazott a miniszterelnök.
Összezártak Orbán Viktor ellen, de elbuktak – megbicsaklott a brüsszeli terv
Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. Bár a mostani EU-csúcs témája eredetileg a versenyképesség lett volna, ezt a jelenlegi világpolitikai helyzet felülírta. A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó 90 milliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. A hírek szerint a teremben komoly feszültség alakult ki, de a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak.
A zárt ajtók mögött zajló, mintegy kilencvenperces tárgyalás nem hozott áttörést. A névtelenséget kérő diplomaták szerint a felek nem jutottak egyértelmű megállapodásra, így a patthelyzet továbbra is fennáll. Azt azonban hangsúlyozták: nem valószínű, hogy Brüsszel meg tudná kerülni a magyar vétót, így abban bíztak, hogy a tagállamok vezetői, köztük Friedrich Merz német kancellár esetleg nyomást tud majd gyakorolni, azonban ez nem jött be.
Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt
– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva.
A kormányfő az EU-csúcsot értékelve úgy fogalmazott: harcos volt, göröngyös, „egy kicsit rázott a kocsi".
Hozzátette: nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk, de miután a jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek és utána belátták, hogy ez nem fog menni.
Petteri Orpo finn miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcson nyíltan az európai partnerek elárulásával vádolta meg Orbán Viktort a vétó miatt. A finn kormányfő szerint Orbán Viktor fegyverként használja az ukrán háború kérdését a magyar választási kampányban, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatott. Bart De Wever belga miniszterelnök szerint elfogadhatatlan együtt dönteni a vezetőkkel, majd utólag azt mondani: nem állok készen végrehajtani, amit eldöntöttem.
Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk
– fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte: nem szép dolgokat mondtak, de egyetlen olyan dolgot se tudtak mondani, ami akár morális, akár jogi, akár politikai szempontból fölróható lett volna Magyarországnak.
Minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszavertük, illetve sajátjainkat megvédtük
– emelte ki.
Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígértünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy – jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök ugyanakkor Orbán Viktor mellé állt. Diplomaták szerint a zárt ülésen arról beszélt, hogy megérti a magyar kormányfő álláspontját, még ha az feszültséget is keltett a tagállamok között. Meloni úgy fogalmazott: támogatja, hogy Ukrajna mielőbb hozzájusson a kilencvenmilliárd eurós hitelhez, de világosan látja, miért blokkolja azt Magyarország.
Ezzel lényegében elismerte, hogy a magyar kormány döntése mögött racionális, nemzeti érdekeken alapuló megfontolások állnak.
A magyar kormányfő hangsúlyozta: ha az ukránok decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, „sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez". De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, „nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna".
Az olajvezeték állapotának vizsgálatával kapcsolatban Orbán Viktor azt úgy fogalmazott:
szeretnénk odamenni, hogy megnézzük, hogy mi van. Egyelőre az a helyzet, és ez a bizonyíték szerintem arra, hogy az ukránok hazudnak, hogy nem engednek oda bennünket. Ez fölfoghatatlan. A szlovákok meg mi oda szeretnénk menni. Nem is egyedül, velük együtt. Nézzük már meg, miért nem lehet. Az a gondolat, hogy az Unió elküld egy bizottságot, amiben nincs ott a szlovák és a magyar kormány képviselője, az egy rossz vicc
– tette hozzá.
Amint megjön az olaj, és megkapjuk a garanciákat, hogy ilyen többet nem fordul elő, azonnal mehet a pénz
– fogalmazott.
A brüsszeli ülés szünetében Orbán Viktor miniszterelnök is értékelte a helyzetet, a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, a kormányfő azt válaszolta:
Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz; ha nincs olaj, nincs pénz.
A magyar kormányfő újra világossá tette, hogy amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. Végül csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajna-párti szóló zárónyilatkozatot, Orbán Viktor és Robert Fico vétózott.
Orbán Viktor egy interjúban arról beszélt, hogy durva volt a helyzet a zárt ajtók mögött.
Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg Zelenszkijnek
– mondta a miniszterelnök.
Durva dolgokat mondtak. Nem mondom, hogy kiabáltak, de emelt hangon felszólítottak itt az erősek, hogy azonnal változtassuk meg az álláspontot, mert a magyar álláspont elfogadhatatlan
– idézte fel.
Orbán Viktor pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt: decemberben született egy döntés arról, hogy az Európai Unió 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának, amelyet a magyar kormány hibás, rossz stratégiai lépésnek tart. Elmondta, hogy ennek ellenére kompromisszum született: három ország – Csehország, Szlovákia és Magyarország –, amelyek nem értenek egyet a döntéssel és nem kívánják viselni annak pénzügyi terheit, hozzájárult a hitelhez, de nem vesz részt annak folyósításában, és nem vállalja az abból fakadó kötelezettségeket. Hozzátette: ez volt az akkori megállapodás.
Kiemelte: Megtehettük volna azt is, hogy azt mondjuk, hogy miután ez nemcsak Magyarországra, Csehországra és Szlovákiára nézve stratégiai hiba, hanem az egész Európai Unióra, és nem akarjuk, hogy a mi közös uniónknak rossz legyen összegezve, nem járulunk hozzá. De nem ezt tettük, hanem hozzájárultunk ahhoz, hogy nélkülünk ezt a hitelt folyósítsák.
Akkor még a Barátság olajvezeték működött. Tegnap is elmondtam, akkor már olajblokád alá vettek volna bennünket az ukránok, soha nem járultam volna hozzá ahhoz, hogy akár Magyarország nélkül is, de hitelt folyósíthassanak Ukrajnának innen Brüsszelből. A helyzet februárban megváltozott, ukránok olajblokád alá vettek bennünket. Az a dilemma volt előttem, hogy tegyek úgy, mintha mi se történt volna, vagy mondjam azt, hogyha nincs olaj, akkor nincs pénz
– mondta Orbán Viktor. Hozzátette: Miután meggyőződtünk róla, hogy a vezeték működőképes és a döntés politikai természetű, sőt Zelenszkij elnök azt a szívességet is megtette nekünk, hogy a saját szájával elmondta, hogy esze ágában sincs újraindítani, mert ő nem is ért egyet azzal, hogy ez működjön. Innentől kezdve kinyílt az út előttem, hogy bejelentsem az Uniónak azt, hogy Magyarország, miután nem zárult le a hitelezésnek a folyamata és még egy formális döntés szükséges, azt a formális döntést meg fogja tagadni. Ezért állt elő a tegnapi helyzet – fogalmazott.
És ami itt elvi kérdésnek tűnik, az egy-egy országban, ez esetben Magyarország esetében egzisztenciális, tehát létkérdés. Van olaj vagy nincs olaj. És választás előtt 30 nappal előidézni egy olyan helyzetet, amikor Magyarországon nincs olaj és ebből pánik és káosz alakulhat ki. Ez egy olyan realitás, amire egy szuverén kormánynak reagálnia kell, tehát fönntartom az álláspontot. És ez így is történt. Dögönyözések és szurkálások és trancsírozási kísérletek ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
– közölte a miniszterelnök.