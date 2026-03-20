Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Ez fájni fog Magyar Péternek: az EU Orbán Viktor győzelmére számít a magyar választásokon

Bennfentes körökben régóta téma, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások nem tükrözik a valós erőviszonyokat, és Magyar Péter a háttérben készített brüsszeli felmérések szerint hátrányban van – erről írt friss bejegyzésében Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A szakértő a Politico új cikkére hivatkozott, melyben azt részletezték, hogy az EU-tisztviselők inkább Orbán Viktor győzelmére számítanak a magyar választásokon.
Az EU-tisztviselők Orbán Viktor győzelmére számítanak a magyar választásokon – ez derült ki a Politico cikkéből. A brüsszeli lap szerint Brüsszelben azzal számolnak, hogy ha Orbán Viktort újraválasztják – amit egy uniós tisztviselő szerint a csúcson jelen lévő vezetők többsége valószínűnek tart –, akkor később könnyebben rábólint a hitelre.

Az EU-tisztviselők Orbán Viktor győzelmére számítanak a magyar választásokon Fotó: MTI

Orbán Viktor kiállt a magyar érdekek mellett

A beszámoló szerint Orbán Viktor ismét szembekerült az uniós vezetőkkel, és megakadályozta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel elfogadását.

Brüsszelben komoly nyomás nehezedett rá, hogy változtasson az álláspontján, de a magyar miniszterelnök nem engedett, kitartott a döntése mellett.

A cikk azt is írja, hogy az uniós elit ezt elfogadhatatlannak nevezte, és több bírálat is érte Orbán Viktort, amiért szerintük nem tartotta magát korábbi vállalásához. A miniszterelnök erre reagálva jelezte: decemberben valóban hozzájárult a hitelhez, de akkor még nem volt olajblokád. Mint mondta, 

ha decemberben olajblokád  alatt lettünk volna, akkor sose járultam volna hozzá ehhez a hitelhez, de értsék meg, hogy megváltozott a helyzet!

A tanácsülésen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarországot támadás érte, és szerinte Volodimir Zelenszkij energetikai válságot idézett elő politikai célból. Úgy fogalmazott, az uniós vezetők azt várták tőle, hogy úgy tegyen, mintha semmi sem történt volna.

Egy ponton azt írták, hogy ha Orbán Viktort újraválasztják – ami egy uniós tisztviselő szerint a csütörtöki csúcstalálkozón jelen lévő vezetők többsége szerint valószínű –, akkor hajlandóbb lehet jóváhagyni a hitelt, miután az olaj ismét áramlani kezd a Barátság kőolajvezetéken.

A cikk alapján az uniós tisztviselők inkább Orbán Viktor újraválasztásával számolnak a magyar voksoláson. A beszámoló szerint Brüsszelben kifejezetten feszült volt a légkör. A vezetők élesen bírálták egymást, a vita két táborra osztotta a résztvevőket, és a hangnem több esetben személyeskedővé vált, amikor a magyar kormányfőt próbálták rávenni a vétó feloldására. Orbán Viktor azonban nem hátrált meg, nem engedett a nyomásnak. 

A tárgyalások során több szövetségesre is talált: Giorgia Meloni olasz és Robert Fico szlovák miniszterelnök is mellette állt.

A brüsszeli körök abban bíznak, hogy a közelgő magyar választás után megváltozik a helyzet, és könnyebb lesz keresztülvinni az akaratukat – vagyis inkább kivárnak.

