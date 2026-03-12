Összeül a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Orbán Viktor beszédet mond

Hírlevél
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) csütörtökön Budapesten ülésezik, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A tanácskozáson a Kárpát-medence magyar közösségeinek képviselői vesznek részt.
Orbán ViktorKMKFülésBudapest

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2004 őszén jött létre azzal a céllal, hogy tanácsadó testületként támogassa az Országgyűlés munkáját. A fórum tagjai közé tartoznak az Országgyűlés frakcióinak delegáltjai, a szomszédos országok parlamentjeinek, valamint regionális vagy megyei közgyűléseinek azon képviselői, akik a helyi magyar szervezetek támogatásával jutottak mandátumhoz, továbbá az Európai Parlament magyar pártcsaládokhoz tartozó képviselői.

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
A KMKF ülését csütörtökön rendezik meg Budapesten, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

