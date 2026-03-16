Orbán Viktor mellé állt a lengyel képviselő: Ukrajnának nincs helye az EU-ban

A Tűzfalcsoport arról írt, hogy a lengyel Konföderáció európai parlamenti képviselője elismerően beszélt Orbán Viktor lépéseiről. A politikus szerint a magyar kormány rendkívül határozott lépést tett, amikor úgy döntött, hogy jogi úton támadja meg az Európai Unió Bíróságának egyes döntéseit, amelyeket jogellenesnek tart. Legutóbbi bejegyzésében Ewa Zajaczkowska-Hernik ismét élesen bírálta Ukrajnát. A lengyel politikus a korrupció súlyos problémájára hívta fel a figyelmet, és elfogadhatatlannak nevezte azokat a fenyegetéseket, amelyek a magyar miniszterelnököt érték. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna nem érdemli meg az EU/NATO tagságot emiatt.

Orbán Viktor mellé állt a lengyel képviselő: szerinte Ukrajnának nincs helye az EU-ban Fotó: MTI

Az EP-képviselő azt írta, felmerül a kérdés: vajon államról vagy inkább maffiáról van szó.

Emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij elnök fenyegetése után most már egy volt ukrán tábornok és SBU-tiszt, Hrihorij Omelcsenko is Orbán Viktor miniszterelnököt és családját fenyegeti.

Ewa Zajaczkowska-Hernik felidézte, hogy miután Magyarország miniszterelnöke blokkolta a 90 milliárd eurós kölcsönt Ukrajnának,

egy volt ukrán képviselő már Orbán Viktor családját is megfenyegette.

A tábornok a tévében azt mondta, hogy tudja, hol lakik, hol alszik, hol issza a sört, bort, hol tölti az idejét, sőt kivel találkozik. Azt is hozzátette, hogy Orbán Viktor gondoljon az öt gyermekére, hat unokájára.

Ewa Zajaczkowska-Hernik felidézte, hogy az ukrán tábornok ezt éppen akkor tette, amikor Ukrajnában kitört egy újabb korrupciós botrány. Az államot kirabolták a katonai erődítmények építése során, és így több mint 14 millió hrivnyát sikkasztottak el.

És hogyan mernek ezek az emberek pénzt követelni mindenkitől körülöttük, és halálosan fenyegetni más vezetőket, miközben ők maguk lopnak milliókat?

– tette fel a kérdést a politikus, akit a Do Rzeczy idézett.

To jest państwo, czy mafia⁉️ Po prezydencie Zełenskim teraz premierowi Orbanowi (i jego rodzinie!) grozi były ukraiński generał i oficer SBU, Hryhorij Omelczenko❗



— Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) March 14, 2026

Ewa Zajaczkowska-Hernik X-oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a hatalom csúcsain zajló korrupciós ügyeknek nincs vége, és még Zelenszkij legközelebbi emberei is érintettek benne. Emlékeztetett: Orbán miniszterelnök blokkolta az uniós milliárdokat Ukrajnának válaszul arra, hogy Ukrajna blokkolta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az olaj Magyarországra folyik.

Így a magyar miniszterelnök védi polgárai érdekeit, akik nem akarnak drágább üzemanyagot. Erre Zelenszkij katonai erővel kezdte fenyegetni, most pedig ugyanezt teszi az ukrán tábornok és titkosszolgálati tiszt, aki még a magyar miniszterelnök családját is fenyegeti.

Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor közvetlenül Ukrajna elnökéhez fordult és kijelentette: Volodimir Zelenszkij! Hagyják abba az ijesztgetést és zsarolást! Magyarországgal ez nem fog menni.