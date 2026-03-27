Orbán Viktor melletti kiállásra szólította fel az Európai Parlamentet az Osztrák Szabadságpárt főtitkára – videó

Harald Vilimsky

Orbán Viktor melletti kiállásra szólította fel az Európai Parlamentet az Osztrák Szabadságpárt főtitkára

Az Osztrák Szabadságpárt főtitkára szerint elfogadhatatlan, hogy Volodimir Zelenszkij nyíltan megfenyegesse Orbán Viktort, és az Európai Parlament azonnali fellépését sürgetik az ügyben. Harald Vilimsky úgy fogalmazott: az ukrán elnök kijelentése súlyos, akár élet elleni fenyegetésként is értelmezhető egy uniós vezetővel szemben, ezért Ausztriának és az EU-nak egyértelműen el kell határolódnia.
Harald Vilimsky, az FPÖ főtitkára felidézte Zelenszkij Orbán Viktort fenyegető szavait: „Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyverese erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Volodimir Zelenszkij hihetetlen módon megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ez a testi épség és az élet ellen való fenyegetés egy uniós vezető ellen

 – hangsúlyozta Harald Vilimsky.

Mit jelent az, hogy Ukrajna fegyveres erőinek meg kellene kapnia Orbán Viktor címét, hogy aztán sajátos módon, fegyverekkel beszéljenek Orbán Viktorral?

– tette fel a kérdést Vilimsky, aki arra kérte az Európai Parlamentet, hogy álljon ki a magyar kormányfő és a magyar emberek mellett. 

Csak kérni tudom Önöket, hogy tegyenek lehetővé egy vitát, álljunk ki védelmezőleg az Európai Unió egyik vezetője mellett, álljunk ki Orbán Viktor mellett, a magyar lakosság mellett és mutassuk meg azt is, hogy a jogállamiság és a demokrácia mellett, valamint az erőszak ellen vagyunk

– mondta.

Korábban az Osztrák Szabadságpárt közleményben is elítélte az Orbán Viktor elleni fenyegetést és arra szólították fel az osztrák külügyminisztert, hogy rendelje be az ukrán nagykövetet, és adja vissza azt a kitüntetést is, amelyet Zelenszkijtől kapott.

Ha egy baráti szomszédos ország és EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik, akkor a hivatalos Ausztriának egyértelmű szavakkal és tettekkel kell elítélnie ezt

– hangsúlyozta az FPÖ.
Amint arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök Egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli, hogy az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. 

Zelenszkij úgy fogalmazott: 

ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak, hogy felhívják és a saját nyelvükön beszéljenek vele.

 

 

