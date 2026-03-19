Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Orbán Viktor

Politico: Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak, nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az Európai Unió vezetői hiába próbálták meggyőzni, a magyar miniszterelnök nem hátrált meg, és továbbra is ellenzi a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. A csúcstalálkozón feszültté vált a hangulat, miután Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak, de nem maradtunk egyedül: Robert Fico is vétózott.
A Politico beszámolója szerint feszültség alakult ki a csütörtöki Európai Tanács ülésén Orbán Viktor miatt, aki blokkolta a 90 milliárd eurós hitel felvételét. A források szerint négy diplomata is megerősítette: az uniós vezetők nem tudták meggyőzni a magyar kormányfőt.

Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak, nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához
Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak, nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához Fotó: MTI

A mintegy 90 perces, zárt ajtók mögött zajló egyeztetés nem vezetett eredményre: a névtelenséget kérő diplomaták szerint a felek nem jutottak világos megállapodásra, így a patthelyzet változatlanul fennáll.

Orbán Viktor álláspontját Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatta

A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, miután azonban Ukrajna szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, hazánk nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához. Az egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke „elfogadhatatlannak” nevezte Orbán Viktor lépését, és úgy fogalmazott: ez sérti az EU együttműködésének alapját. 

Mint mondta, korábban egyetlen vezető sem lépte át ezt a „vörös vonalat”.

Egy másik forrás arról beszélt, hogy a legtöbb vezető nem akart nyílt konfliktusba keveredni a magyar kormányfővel a közelgő választások miatt. Orbán Viktor a kritikákra reagálva hangsúlyozta: vétója jogszerű. Robert Fico pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlovákia súlyos árat fizet az olcsó orosz energia elvesztéséért.

Eközben a többi 25 uniós tagállam vezetője közös nyilatkozatban üdvözölte a hitelcsomagot, és azt sürgette, hogy az első kifizetés már április elején megérkezzen Ukrajnába.

A diplomaták ugyanakkor úgy látják, csekély az esély a magyar vétó megkerülésére. 

A Politico szerint az uniós vezetők abban reménykedtek, hogy más tagállamok – köztük Friedrich Merz német kancellár – nyomást gyakorolnak Orbán Viktorra, ám ezek a várakozások nem teljesültek, a magyar miniszterelnök pedig nem engedett a zsarolásnak. Deák Dániel közösségi oldalán reagált. Hangsúlyozta, hogy

amíg Brüsszelnek fontosabb az ukrán háború finanszírozása, mint a tagállamok biztonsága, ellenállásra számíthat, nemcsak Orbán Viktor, de Robert Fico részéről is.

 

