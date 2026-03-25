Erősödnek a patrióta erők Európában, Orbán Viktor gratulált a sikerhez

Orbán Viktor a közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidt választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán gratulált a dániai Patrióták elsöprő győzelméhez. A Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a helyi parlamentben.
Gratulálok a remek eredményhez! Dániában fordult a kocka, és Európa-szerte teret nyernek a Patrióták
– írta a magyar kormányfő.
