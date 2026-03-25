Erősödnek a patrióta erők Európában, Orbán Viktor gratulált a sikerhez

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán gratulált a dániai Patrióták elsöprő győzelméhez. A Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a helyi parlamentben.

Fotó: MTI

Gratulálok a remek eredményhez! Dániában fordult a kocka, és Európa-szerte teret nyernek a Patrióták

– írta a magyar kormányfő.

👏🏻 Congratulations on a strong result @MrMesserschmidt! The tide is turning in Denmark, and patriots are gaining ground across Europe. https://t.co/F6xyu81Dxj — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 25, 2026

