Orbán Viktor keményen visszavágott: üzent a brüsszeli háborúpárti politikusnak

Nem adta be a derekát Orbán Viktor: miután a magyar miniszterelnök nem támogatta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós pénzügyi csomagot, António Costa, az Európai Tanács elnöke a vétó alkalmazását bírálta, amire a kormányfő nyilvánosan reagált és megvédte Magyarország álláspontját.

Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében reagált António Costa brüsszeli felszólalására. A miniszterelnök az Európai Tanács elnökét megszólítva azt írta: „Magyarország álláspontja jogilag megalapozott, erkölcsileg indokolt és politikailag ésszerű.” Orbán Viktor megvédte Magyarország álláspontját (Fotó: MTI) Costa korábban az Európai Parlamentben úgy fogalmazott, politikailag elfogadhatatlan, ha egyes szereplők a vétót nyomásgyakorlásra használják, és hangsúlyozta: „senkinek sincs joga zsarolni az Európai Uniót”. Hozzátette, hogy a tagállamoknak őszintén és tisztességesen kell együttműködniük egymással és az uniós intézményekkel. A kijelentések az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel körüli vitára utaltak.

