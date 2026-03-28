A világ vezetői teljes mellszélességgel kiállnak Orbán Viktor mellett

Ausztriában az FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) vált a magyar kormány egyik leghangosabb szövetségesévé. Herbert Kickl pártelnök a budapesti konzervatív seregszemlén „jelzőtűznek” nevezte Magyarországot, amely a bátorságot és a nemzeti önrendelkezést szimbolizálja a brüsszeli bürokráciával szemben. A párt főtitkára, Harald Vilimsky pedig az Európai Parlamentben követelte a támadások leállítását Magyarország ellen, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor az európai emberek valódi érdekeit képviseli a háborús pszichózissal szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök a 2026-os CPAC-en

A közép-európai régióban Robert Fico szlovák miniszterelnök bizonyult Orbán Viktor egyik legmegbízhatóbb szövetségesének. A márciusi EU-csúcson Fico többször is hangsúlyozta:

nem hagyják magára Magyarországot, és közösen lépnek fel a nemzeti hatásköröket csorbító brüsszeli javaslatok, például az ukrán hitelfelvétel ellen.

Hasonlóan támogatólag lépett fel Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is, aki a brüsszeli tárgyalások során közvetítő szerepet vállalt, és elismerte a magyar álláspont jogosságát a stratégiai kérdésekben.

A legfontosabb támogatás ismét az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. Donald Trump elnök az elmúlt hetekben többször is hitet tett a magyar kormányfő mellett. Március 21-én egy külön videóüzenetben fordult a magyarokhoz, amelyben kiemelte:

Orbán Viktor egy erős vezető, aki tiszteli hazáját és megvédi népét.

Trump a budapesti CPAC Hungary konferencián lejátszott üzenetében úgy fogalmazott:

teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt.

Az amerikai elnök kiemelte, hogy a magyar példa mutatja az utat az amerikai konzervatívoknak is. Az elnök kedden, a Truth Social platformon Orbán Viktort erős és határozott vezetőnek nevezte, aki új szintre emelte a magyar-amerikai kapcsolatokat és minden magyart arra biztatott, hogy április 12-én menjen és szavazzon rá.