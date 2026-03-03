Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonon tárgyalt

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amelynek egyik középpontjában az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba esett magyar állampolgárok ügye állt. A Kreml sajtószolgálatának tájékoztatása szerint – amelyről az rbc.ru is beszámolt – a felek emellett áttekintették az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseit, valamint értékelték a 2025. november 28-i moszkvai találkozójukon aláírt megállapodások végrehajtásának eredményeit is.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ukrajnai helyzetről folytatott eszmecsere során Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése kizárólag a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, valamint arra törekszik, hogy a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kövessen – fogalmaz a portál.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megvitatták az Iránnal és a Közel-Kelettel kapcsolatos, meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve annak az energiapiacra gyakorolt hatásait is – ezt a ria.ru írja a Kreml sajtóosztályára hivatkozva.

– olvasható a közleményben.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton csapássorozatot indított iráni célpontok, köztük Teherán ellen, károkat és civil áldozatokat okozva. Irán válaszul rakétacsapásokat indított izraeli terület, valamint a Közel-Keleten található amerikai katonai létesítmények ellen – magyarázza a portál.

Orbán Viktor szerint az iráni konfliktus miatt különösen súlyos következményei lehetnek annak, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket

– írja a VG.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását – közölte a portál.

„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott korábban Orbán Viktor. A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.

Orbán Viktor reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire. A miniszterelnök szerint Zelenszkij cinikus és arcátlan választ adott a magyar kormány felvetéseire, miközben Ukrajna elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket.

Úgy fogalmazott: Kijev hálát várna Magyarországtól, noha a vezeték lezárása veszélybe sodorja a hazai energiaellátás biztonságát és a megfizethető árakat.