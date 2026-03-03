Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonon tárgyalt

Hírlevél
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor telefonbeszélgetést folytattak. A Kreml tájékoztatása szerint áttekintették az ukrán hadseregbe besorozott, majd orosz fogságba került magyarok ügyét, valamint az ukrajnai háború politikai-diplomáciai rendezésének lehetőségeit is. Az orosz elnöki hivatal beszámolója alapján a felek megvitatták az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseit, továbbá értékelték a 2025. november 28-i moszkvai találkozójukon aláírt megállapodások végrehajtásának eredményeit.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amelynek egyik középpontjában az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba esett magyar állampolgárok ügye állt. A Kreml sajtószolgálatának tájékoztatása szerint – amelyről az rbc.ru is beszámolt – a felek emellett áttekintették az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseit, valamint értékelték a 2025. november 28-i moszkvai találkozójukon aláírt megállapodások végrehajtásának eredményeit is.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben
 Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ukrajnai helyzetről folytatott eszmecsere során Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése kizárólag a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, valamint arra törekszik, hogy a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kövessen – fogalmaz a portál.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megvitatták az Iránnal és a Közel-Kelettel kapcsolatos, meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve annak az energiapiacra gyakorolt hatásait is – ezt a ria.ru írja a Kreml sajtóosztályára hivatkozva.

Megvitatták az Irán körüli és a közel-keleti régióban meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve a globális energiapiac állapotára gyakorolt lehetséges következményeket is

 – olvasható a közleményben.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton csapássorozatot indított iráni célpontok, köztük Teherán ellen, károkat és civil áldozatokat okozva. Irán válaszul rakétacsapásokat indított izraeli terület, valamint a Közel-Keleten található amerikai katonai létesítmények ellen – magyarázza a portál.

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a Kreml közlése szerint az orosz elnök és a magyar kormányfő egymással egyeztetett. 

Orbán Viktor szerint az iráni konfliktus miatt különösen súlyos következményei lehetnek annak, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket

 – írja a VG.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását – közölte a portál.

„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott korábban Orbán Viktor. A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.

Orbán Viktor reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire. A miniszterelnök szerint Zelenszkij cinikus és arcátlan választ adott a magyar kormány felvetéseire, miközben Ukrajna elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket. 

Úgy fogalmazott: Kijev hálát várna Magyarországtól, noha a vezeték lezárása veszélybe sodorja a hazai energiaellátás biztonságát és a megfizethető árakat.

A kormányfő közölte, hogy az ügyben az Európai Bizottság elnökéhez fordult, kérve, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik a Barátság vezetéken érkező kőolaj továbbítására – írja a VG.

