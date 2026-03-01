Durva kirohanás: ukrán politológus fenyegette és sértegette Orbán Viktort

Ismét a magyar kormányt érő bírálat jelent meg Ukrajnában: egy frissen közzétett videóban Mikola Davidjuk ukrán politológus éles, személyeskedő hangnemben illette Orbán Viktort.

Ukrán politológus támadta Orbán Viktort (Fotó: MTI)

A videóban Davidjuk emelt hangon arról beszél, hogy Ukrajnának – megfogalmazása szerint – „nincs szüksége” a magyar miniszterelnökre, mivel állítása alapján Magyarország sem fegyvereket, sem pénzügyi forrásokat nem biztosít Kijev számára.

A politológus kitért az áramszállítás és az energetikai kapcsolatok ügyére is:

Folyamatosan kérsz tőlünk valamit, állandóan azzal fenyegetőzöl, hogy leállítod az áramátadást, és minden alkalommal siránkozol, amikor azt (a kőolajvezetéket) leállítják.

– mondja el a politológus a videóban.

Fenyeget, hogy nem szabad akadályoznunk őt a győzelemben, és hogy (...) valamilyen álláspontot képviselünk. Képviseljük, és végig is visszük.

– hangsúlyozza Davidjuk.