Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Videón annak a háborúnak a borzalmai, amelyről a Tisza Párt nem hajlandó tudomást venni

Durva kirohanás: ukrán politológus fenyegette és sértegette Orbán Viktort

Az ukrán politológus, Mikola Davidjuk kemény hangvételű kritikát fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, amiért Magyarország nem küld fegyvereket és anyagi támogatást Ukrajnának. Nyilatkozatában arra is utalt, hogy amennyiben a magyar miniszterelnök az áramszállítás leállításával próbálna nyomást gyakorolni, annak „valódi következményei lennének – nem csupán szavakban, hanem a valóságban is.”
Ismét a magyar kormányt érő bírálat jelent meg Ukrajnában: egy frissen közzétett videóban Mikola Davidjuk ukrán politológus éles, személyeskedő hangnemben illette Orbán Viktort.

Ukrán politológus támadta Orbán Viktort (Fotó: MTI)
A videóban Davidjuk emelt hangon arról beszél, hogy Ukrajnának – megfogalmazása szerint – „nincs szüksége” a magyar miniszterelnökre, mivel állítása alapján Magyarország sem fegyvereket, sem pénzügyi forrásokat nem biztosít Kijev számára.

A politológus kitért az áramszállítás és az energetikai kapcsolatok ügyére is:

Folyamatosan kérsz tőlünk valamit, állandóan azzal fenyegetőzöl, hogy leállítod az áramátadást, és minden alkalommal siránkozol, amikor azt (a kőolajvezetéket) leállítják.

– mondja el a politológus a videóban.

Fenyeget, hogy nem szabad akadályoznunk őt a győzelemben, és hogy (...) valamilyen álláspontot képviselünk. Képviseljük, és végig is visszük.

– hangsúlyozza Davidjuk.

 

