Figyelmeztet az ukrán szakértő: az oroszok folyamatosan vadásznak a fegyvergyárakra

Szergej Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója és rádiótechnikai szakértő arról beszélt, hogy az orosz erők folyamatosan keresik azokat a gyártóhelyeket, amelyeket rakétákkal és drónokkal tudnak támadni. „Az ellenség folyamatosan keresi a gyártóüzemeinket, hogy rakétákkal és Shahed drónokkal támadjon, és sajnos időnként meg is találják őket” – fogalmazott.

Egy orosz dróntámadásban súlyosan megrongálódott épület törmelékét takarítják munkások a dél-ukrajnai Odesszában 2026. március 19-én

A szakértő szerint a célpontok gyakran a biztonsági előírások megsértése miatt válnak sebezhetővé. Úgy véli, a szivárogtatások sok esetben helyi forrásokból vagy illetéktelen személyektől származnak, akik megfigyelik a gyártás körüli mozgásokat.

Beszkresznov arra is figyelmeztetett, hogy egy-egy kisebb létesítmény miatt akár nagyobb ipari területek is célponttá válhatnak, ami komoly károkat és emberáldozatokat okozhat.

A szakértő hangsúlyozta: a katonai gyártóhelyek környezetében különösen fontos a szigorú biztonsági szabályok betartása, például az, hogy a közelben ne tartózkodjanak katonai járművek.