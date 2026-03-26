Zelenszkij próbál éket verni az energiaszektorba, mielőtt elszabadul az orosz pokol – videó

Március 25–26-án éjszaka több hullámban végrehajtott ukrán dróntámadások érték Oroszország Leningrádi területének stratégiai energialétesítményeit. A támadások célpontjai között szerepelt a Balti-tenger partján fekvő Uszty-Luga kikötő, amely az ország egyik legfontosabb olaj- és kőolajtermék-export központja, valamint a Kirisi olajfinomító, amely az orosz finomítási kapacitás mintegy 6,6 százalékát adja.

Március 25-én éjjel egy nagyszabású ukrán csapás súlyos károkat okozott az usztí-lugai energiaterminálban, amelyet a Novatek, Oroszország második legnagyobb LNG-termelője üzemeltet.

A következő éjszaka újabb támadás érte a kikötőt, amely ismét lángra kapott a helyszíni felvételek szerint. A támadások következtében két egymást követő éjszakán ideiglenesen leállították a forgalmat a szentpétervári Pulkovo repülőtéren – írja a The Kyiv Independent.

At least 40% of Russia's oil export capacity has been halted by Ukrainian drone attacks, Reuters reports.



A régió kormányzója dróntámadásról számolt be Kirisiben is, ahol több mint 20 ukrán drónt állítólag lelőttek. Hivatalosan csak ipari károkat erősítettek meg, áldozatokról nem érkezett jelentés, ugyanakkor helyi beszámolók szerint a finomító lehetett a támadás egyik célpontja. Ezeket az értesüléseket függetlenül nem erősítették meg.

Az ukrán hadsereg korábban is célba vette a Kirisi finomítót, amely több mint 800 kilométerre fekszik az ukrán határtól. Egy 2025 októberi támadás után a létesítmény fő feldolgozóegységét ideiglenesen leállították javítások miatt. Az ukrán fél több korábbi csapásért is vállalta a felelősséget.

Ust-Luga, Russia – Dramatic footage from the Gulf of Finland captures the massive scale of the fire engulfing a key section of the port after a Ukrainian drone attack overnight. Videos circulating online clearly show blazing oil storage tanks and at least two tankers…



A mostani támadások egy szélesebb stratégia részét képezik, amelynek célja az orosz energiaszektor gyengítése.

A Reuters szerint az ukrán akciók – beleértve dróntámadásokat, csővezeték-károkat és tankerlefoglalásokat – már az orosz olajexport-kapacitás mintegy 40 százalékát érintették, ami a modern orosz történelem egyik legsúlyosabb ellátási zavarához vezetett.

